33 millióból újul meg a Justh Gyula utcai rendelő Makón

33 millió forintból, a város saját költségvetéséből megújul Makón a Justh Gyula utcai rendelő – jelentette be a helyszínen Kádár József, a körzet önkormányzati képviselője. A legalább 40 esztendős épületben újraburkolják a padlót és a falakat, korszerűsítik a fűtést, a világítást, a vízellátó rendszert és a vizesblokkokat, az ajtók-ablakok pedig hőszigetelve lesznek. A rendelőhöz közel ezer páciens tartozik. A sajtótájékoztatón Hadik György önkormányzati képviselő is szólt, aki arra emlékeztetett, az új városvezetés sorra újítja fel az elmúlt évtizedekben elhanyagolt rendelőket.

A munka elvégzésére a helybeli Sapi-Vill Hkft. kapott megbízást, amelynek szakemberei már tegnap is dolgoztak az épületben. Az ügyvezető igazgató, Mészáros István elmondta, decemberre kell végezniük, és ezt a határidőt tudják is tartani. Összesen 18 ember fogja elvégezni a különböző feladatokat attól függően, hogy éppen milyen szaktudásra van szükség. Mivel az épületegyütteshez lakások is tartoznak, a csapat igyekszik úgy dolgozni, hogy a lakókat a lehető legkevésbé zavarják.A felújítás ideje alatt a rendelő orvosai az utca szemben lévő oldalán található egykori bölcsőde épületében fogadják a betegeket – ezt is felújították annak érdekében, hogy a körülmények megfelelőek legyenek.Folyik a munka – 5 hónapon belül végeznek.