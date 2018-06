3 millió a bárányhimlő ellen Makón

Tavaly is volt bárányhimlőjárvány – többek között ezzel indokolja a betegség elleni ingyenes védőoltás további biztosítását a makói képviselő-testület. Ez az oltás Magyarországon 1998 óta elérhető. Jelenleg nem kötelező, de ajánlott vakcina, ez azonban, mint megírtuk, várhatóan változni fog: a jövő évtől bekerül a kötelezők közé. A megyében most két városban, Hódmezővásárhelyen és Makón biztosítja a helyhatóság a térítésmentes vakcinát. Beadatása azért célszerű, mert a betegségnek a két hét biztos vakarózás mellett akár súlyos szövődményei is lehetnek: esetenként magas lázzal jár, kísérheti vírusos tüdő- vagy agyhártyagyulladás, és elfertőzhet a himlő sebe is.



Az önkormányzat először tavalyelőtt, összesen 369 helyi, óvodáskorba lépő gyerek szüleinek ajánlotta fel a lehetőséget, hogy ingyenesen vakcinához juthassanak. A költségekre el is különítettek 6 millió forintot – a költségmentesség a családoknak egyenként 20 ezer forintos megtakarítást jelentett. Az akciót tavaly is megismételték, akkor 217 volt az érintett apróságok száma, az akcióra elkülönített összeg pedig 5 millió. Ugyanakkor, bár a lehetőséget házi gyermekorvosok és önkormányzati képviselők is népszerűsítették személyesen, az érintett korosztályhoz tartozó gyerekek harmada részesült csak védőoltásban tavaly és tavalyelőtt is. Idén 3 milliót irányoznak elő erre a célra.