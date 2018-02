40 kocsinak lesz a szakrendelő mögött hely - Új parkolót épít a makói kórház

Amíg az építkezés tart, a szokásosnál is bonyolultabb lesz a parkolás a makói kórháznál – kérik az autósok türelmét. Fotó: Szabó Imre

– Ahhoz képest, hogy milyen sokan szeretnének itt megállni, nagyon kevés a hely az autóknak – mondta a makói kórház Ibolya utca felőli oldalánál Földesi Éva, aki egy hozzátartozójához jött. A parkolás előtt kocsijával hosszasan keresnie kellett, hol talál helyet. A probléma nem új keletű, legalább egy évtizedes.

A makói kórház szakrendelői tömbje mögött, egy egykori parkban most 40 autó elhelyezésére alkalmas parkoló épül 13 milliós beruházással. Korábban is várakozhattak itt autók, de ez a rész hosszú ideig építkezések felvonulási területeként szolgált, így teljesen tönkrement. Nagy Jenőtől, a makói tagkórház első emberétől megtudtuk, a parkoló március 31-ére lesz kész; gyeprácsos lesz, útjait leaszfaltozzák. A beruházás miatt el kellett innen helyezni egy adótornyot, és ki kellett vágni két fát. Ezek koruk, állapotuk miatt is erre a sorsra vártak, ráadásul gyökerükkel felnyomták az aszfaltot. Pótolni fogják őket. A kórháznak egyébként van még egy parkolója, a régi véradó tömbje mögött. Azt szintén felújítják – ott elsősorban a világítást kell megoldani.Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselőtől azt is megtudtuk, a város a kórház körüli forgalmi rend teljes felülvizsgálatán is dolgozik. Több lesz a kerékpártároló, a patikánál is meg lehet állni, de zöld területből ugyancsak többet szeretnének.