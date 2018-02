48 millió forintot hozott a 2017-es év Óföldeáknak

– 2017 nagyon eredményes év volt: 48 millió 74 ezer forintot nyertünk pályázaton a TOP-ból energetikai korszerűsítésre. Ez majdnem annyi pénz, mint az önkormányzat egyéves költségvetése – mondta a tavalyi év legfontosabb, óföldeáki érdekeltségű híréről lapunknak Simonné Sinkó Erika polgármester.



A község ebből a pénzből most fel tudja újítani az orvosi rendelőt, a polgármesteri hivatalt és az emlékházat. Jut a fűtés korszerűsítésére, napelemekre, és az akadálymentesítést is elvégzik.

Az önkormányzat, élve a lehetőségekkel, 23 helybeli családot segített szociális tűzifával. Ez egy háztartás számára 14 mázsa tüzelőt jelentett. Karácsony előtt a 62 év feletti óföldeáki polgárok 5-5000 forint támogatást kaptak.Tavaly sikerült forrást találni útépítésre is. Ez a legtöbb kis önkormányzat számára föladja a leckét. Az útalappal már rendelkező utcák kaptak aszfaltréteget. Tavalyelőtt két belterületi utat, tavaly egyet sikerült felújítani. Van még két olyan utca a településen, amelynek útalapja sincs, ezt mindig szem előtt tartják, és ha lesz lehetőség, szilárd utat építenek ott is.– Bár nem az önkormányzat a gazdája az óföldeáki erődtemplomnak, az mégis a miénk. Akik az M43-as autópályán elhaladnak, ezt a kivilágított épületet látják, nagyon fontos tehát, hogy a felújításra 80 millió forintot nyert az egyház – mondta a polgármester. A huszártornyos, erdélyi templomokat idéző épület fölvizesedett, a teteje pedig beázik az oltár fölött. Ezt most rendbe lehet tenni.Az óföldeáki önkormányzatnak is van nagy terve. A templom közelében van egy régi kúria, amely a Návay családé volt, most a község tulajdona. Ezt szeretnék felújítani, rendezvényházzá alakítani, és rendbe tenni a körülötte lévő ősparkot. Ez, ha megvalósul, több százmilliós beruházás lehet.