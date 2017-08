4 hétig látták vendégül a gyerekeket Makón- fárasztó, de örömteli munkát végeztek

Nagyszabású záróbulival ért véget a tábor. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon szeretem a gyerekeket, de a sajátjaim már felnőttek, sőt a hét unokám közül a legkisebb is 16 múlt már – árulta el Tézsla Istvánné, miért szeret pótnagyiskodni nyaranta. A tábor munkájában a kezdetektől részt vesz, és mindig nagy örömmel jön. – Mi itt minden gyerekre úgy tekintünk, mintha a saját unokánk lenne. Sok olyan van köztük, aki szinte éhezik a szeretetre, a figyelemre. Nagyon hálásak a jó szóért, a buksisimogatásért – mesélt tapasztalatairól Babi néni.

Hozzátette, mindez persze nagyon fárasztó, de egyikük sem bánja. Mindennap kora reggel kellett jönniük, hogy az aprónépnek időben kész legyen a reggeli. Nap közbeni játékok, programok közben vigyázni kellett rájuk, elszórakoztatni őket, illetve ebédelni kísérni, majd a nap vége előtt megint uzsonnát kellett nekik készíteni.A makói pótnagyik táborát idén – most harmadízben – a régi városháza épületében, illetve annak belső udvarán rendezték meg. Tegnap ért véget egy nagyszabású záróbulival. Összesen nyolc pótnagyi vigyázott itt a gyerekekre, akiknek volt többek között rajzfoglalkozás, kézműveskedés, foci és rendőrségi bemutató is. Ami külön széppé tette az egészet: a szeretetteljes felügyeletet vállaló pótnagyik ugyanúgy önként jöttek, mint ahogyan a rászoruló gyerekek szüleinek sem kellett fizetniük.

A dolog hagyományosan úgy működik, hogy a helyi önkormányzat, illetve helyi és környékbeli civilek, vállalkozók adtak össze mindent, amire a gyerekeknek szükségük volt a játékoktól az étkezésig. Sok gyereknek ez jelenti a kikapcsolódást a nyári szünetben, az érintett családoknak ugyanis nemigen van pénzük nyaralásra.Amikor a makói pótnagyik az első ilyen tábort meghirdették, abban bíztak, példájukat idővel szerte az országban sokan követik majd. Egyelőre nem tudnak ilyesmiről, bár az tény, hogy miután az idei tábort a Hagymatikum szomszédságában hirdették meg, sok turista kopogott be hozzájuk nézelődni – még külföldiek is. – Akár lesznek követőink, akár nem, ha az egészségünk megengedi, mi jövőre is boldogan vállalni fogjuk a feladatot – mondta Tézsláné mosolyogva.