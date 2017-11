4 hónapja vizsgálják, a beteg vagy a fogorvos mond igazat: félmillióan nézték meg eddig, csaltak-e a nevükben

Eddig senkinek sem kellett a január elsejétől megüresedő csanádpalotai fogorvosi praxis. Nyergesné Kovács Erzsébet polgármestertől tudjuk, hogy a város képviselő-testülete novemberben tárgyal erről. Az önkormányzat már tájékozódott, és most az a legvalószínűbb, hogy tartós helyettesítéssel fogják pótolni a fogorvost.



Ő idén júniusban jelentette be, hogy szerződést szeretne bontani Csanádpalotával. Azt nem sikerült megtudni, közrejátszik-e a döntésében az, hogy két korábbi betege június elején az egészségbiztosítóhoz fordult, mondván, olyan kezeléseket is elszámolt a nevük mellett, amelyeket a valóságban nem végzett el. Ez ügyben a bejelentés nyomán négy hónapja zajlik a vizsgálat. Bisztrán Györgyné és Brútyó Boglárka legutóbb olyan értesítést kapott, hogy az eljárás még tart a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Ellátási és Koordinációs Főosztályán. A fogorvosnak többször fölajánlották, mondja el, mit gondol az esetről, nem élt a lehetőséggel.



A NEAK kérdésünkre közölte, az új évezred első napjáig visszamenőleg szolgáltat adatot az állampolgároknak orvosi kezeléseikről a 2006 óta létező ügyfélkapus, betegéletút-lekérdező rendszer. 2006-tól idén október 19-éig 537 ezer 54-en éltek ezzel a lehetőséggel, 2 millió 303 ezer 977 alkalommal. Ez idő alatt 4776 panasz érkezett az egészségbiztosítóhoz valamilyen beavatkozás adataival kapcsolatban. 2014-ben a 24.hu kérdezte meg ugyanezt. Addig 314 ezer bejelentő több mint egymillió alkalommal nézte meg, mit számoltak el a neve mellett. A bejelentések száma 2008 és 2013 között 1780 volt. A NEAK az ilyen ügyben indított vizsgálatokról csak a bejelentő írásos engedélyével tájékoztat. Azt viszont általánosságban közli, hogy „az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett az állampolgároktól betegéletútban fellelt vitatott ellátások miatt. (..) Úgy tűnik, hogy a biztosítottak egyre tudatosabbak, és az ügyfélkapu térnyerésével egyre többen tekintenek bele a betegéletútjukba."