53 milliót költenek Makón a népjóléti konyhára - még az étrend is változatosabb lehet

Fotók: Szabó Imre

A konyhában 250 emberre főznek naponta.

Bővítik a gondozóházat

A legutóbbi ülésen döntött arról a makói képviselő-testület, hogy kiüríti az Egyesített Népjóléti Intézmény Béke utcai központi épületét, és az irodákat átköltözteti a Tinódi utcai egykori vízműszékházba. Ugyanide kerül át a családsegítő szolgálat, amelynek felszabaduló helyeivel bővíteni tudják az idősek átmeneti gondozóházát. A Béke utcai épületet a város megpróbálja értékesíteni.

– Gyorsabb és észszerűbb lesz a munka, ami az étrend változatosságára is jó hatással lesz – összegezte a makói Egyesített Népjóléti Intézmény élelmezésvezetője, Baranyi Sarolta, hogy mit várnak a konyha hamarosan induló korszerűsítésétől. Itt napi rendszerességgel jó 250 adag étel készül: innen látják el a 2 önkormányzati bölcsőde apróságait, illetve az átmeneti gondozóház időseit, és természetesen szociális étkeztetést is biztosítanak.A fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve az intézmény vezetője, Tóthné Balázs Andrea elmondta, összesen 53 milliót fognak költeni – az összeg 70 százaléka belügyminisztériumi támogatás, a többi önerő. A pénzből a bölcsőde épületében működő konyhában a padlótól a vízvezetékekig felújítanak mindent, gondoskodnak a szigetelésről, de ami talán a legfontosabb: korszerű sütő-főző eszközöket, berendezéseket vásárolnak, amelyekkel gyorsabban és egyszerre nagyobb mennyiségben tudnak a szakácsok dolgozni.A központi konyha 1981-ben épült, és húsz éve nem volt itt olyan átfogó fejlesztés, mint amilyenre most készülnek. A beruházás jövő áprilisban indul, befejezése az év végére várható. Az is elhangzott, hogy egy másik pályázatnak köszönhetően a bölcsődei férőhelyek számát is hamarosan bővítik 10-zel.