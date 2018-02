58 éve leszokott, de még mindig van régi Fecskéje, Helikonja: Tatár István már csak gyűjti a cigit

Várjuk emlékeiket



Tatár tanár úr a nem mindennapi kollekcióval. Fotó: szabó Imre

Bolgár, csehszlovák, jugoszláv és román, illetve mára már szinte elfeledett hazai márkák: Symphonia, Corvina, Helikon, no meg a legendás Fecske dobozaiban lapul a cigaretta a makói Tatár István asztalán. Éppen ez utóbbiról jutott eszébe, hogy megmutatja nekünk nem mindennapi kollekcióját. Olvasta ugyanis lapunkban az 50 éve írtuk című sorozatunkban megjelent cikket a Fecskéről. Ami miatt különösen érdekes Tatár István gyűjteménye: az Apáczai-díjas nyugalmazott pedagógus ezekből sosem szív egy szálat sem – azokra az időkre emlékeztetik őt, amikor még láncdohányos volt.Az első szál cigarettát a főiskolán, harmadéves korában szívta el. – Az én feladatom volt a cigarettafülke rendben tartása. Az állandó dohányillat, amit éreztem, no meg hogy kínáltak, végül azt eredményezte, hogy ha nem is rendszeresen, de rá-rágyújtottam – mesélte. Tanári pályáját 1944-ben, a visszacsatolt erdélyi területen kezdte, majd rövid hivatalnokoskodás után Békés megyében, Kunágota-Urbánpusztán folytatta. Ott mindenki dohányt termesztett, így nem csoda, hogy ő is erősen rákapott a füstölésre. Ott mutatták meg, hogy lehet a tavalyi dohányból tört kasza élével hajszálvékonyra vágva újságpapírban cigarettát sodorni. Mire 1958-ban Makóra került tanítani, már gyakorlatilag láncdohányos volt, naponta akár 40 szálat is elszívott.

A leszokás az ’59/60-as tanévben sikerült. Akkor történt, hogy egy diákja, Tóth István – a makóiak Ziccerként ismerik – tüszős mandulagyulladással jött iskolába, neki pedig mellé kellett ülnie elmagyarázni az anyagot. Elkapta tőle a betegséget, olyannyira, hogy pár nap múlva már nemcsak köhögött, de fulladt is – kórházba került, Tóth Aladár főorvos meg is műtötte. Az operációból lábadozva nagyon szeretett volna rágyújtani, és néhány nap múlva, a kórházi folyosó mellékhelyiségében sikerült is. Csakhogy egy műtőssegéd rányitott és megdorgálta, mondván, semmivel sem különb, mint a zsivány diákjai. Elszégyellte magát, eldobta a félig szívott cigarettát, és soha többé nem gyújtott rá. Illetve egyszer, egy pedagógiai konferencia szünetében elszívott egy szálat – mint mesélte, úgy felbosszantotta az előadás, amit meg kellett hallgatnia, hogy muszáj volt.Hogy mért kezdte el ezek után gyűjteni a cigisdobozokat? – Azért, mert a vendégeim között gyakran voltak dohányzók. Még akkor is vettem egy-egy dobozzal, ha külföldön jártam – mondta, hozzátéve: eredetileg egy egész cipősdoboznyi volt belőlük, mostanra ennyi maradt. Azért akit csak lehet, igyekszik lebeszélni a dohányzásról. – A leszokás nagyon nehéz küzdelem, elsősorban önmagunkkal. De érdemes – hangsúlyozta. Hogy tényleg az, arra ő a legjobb példa: már 93 éves, és boldog, hogy 3 gyerekére, 7 unokájára és 6 dédunokájára lehet büszke – a hetedik megszületése 4 hónap múlva várható.