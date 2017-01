5 éves a Hagymatikum

- A torta finom, a fürdő fantasztikus, érdemes volt megint eljönni! - mondta a szomszédos Romániából, Arad megyéből érkezett Ioan Sits, aki egy baráti társasággal jött át megünnepelni a makói Hagymatikum fürdő ötödik születésnapját. Az sem zavarta, hogy óriási volt a zsúfoltság - ahogy a medencéket, illetve a nyugágyakat figyeltük, úgy tűnt, telt ház volt megint. A vendégeket a bejáratnál pezsgővel, üdítővel fogadták, később a 800 szeletes tortát is szétosztották. A sztárvendégek fellépésével fűszerezett műsorban ezúttal az úszósport jeles képviselői kapták a legnagyobb hangsúlyt, hiszen mint Gergely Gábor igazgató elmondta, a hamarosan várható beruházással a sportág szerelmeseit is szeretnék megcélozni.A Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum a napokban köszöntötte 2 milliomodik vendégét. Az igazgató elmondta, a megye fürdői közül immár a makói az, amelyik a legkevesebb önkormányzati támogatással működik. Idén az ősszel induló felújítás, bővítés ellenére is szeretnének legalább 5-600 ezer fürdőzőt fogadni.