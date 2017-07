60 éves a makói fürdő termálkútja

Ma reggel 9-től ismét rendkívüli ülés lesz a Koronában, és más témák mellett megint napirendre tűzik a harangkérdést. Mint emlékezetes, az eredeti előterjesztés szerint a haranglábat, illetve a történelmi egyházak jelképeivel díszített harangot a Széchenyi téren októberben annak tiszteletére helyezték volna el, hogy az idei esztendő az egyházak éve. Farkas Éva Erzsébet polgármester úgy vélte, a helyszínt indokolja, hogy a főtéri szökőkútnál szokás tartani az adventi ünnepségeket. Török Miklós (DK) e helyett a görögkatolikus temető melletti teret javasolta, és ez tetszett a körzet fideszes képviselőjének, Sánta Sándornak is. A független Marosvári Attila azt mondta, a harang nincs ellenére, de szerinte a főtér már így is túlzsúfolt. A vita hatására az ötletet levették a napirendről.Információink szerint a képviselők elé ma új javaslat kerül a helyszínt illetően: ez a Deák Ferenc utca eleje lenne, nem messze az eredetileg kitűzött helytől. Emellett is szólnak érvek, hiszen ez több történelmi felekezeti városrész találkozási pontjának tekinthető.