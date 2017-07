60 éves a makói fürdő termálkútja - a fúrás alapozta meg a gyógyturizmust

Medgyesi Pál a ma is működő, hat évtizede fúrt termálkút felszállócsövénél. Fotó: Szabó Imre

– Hat évtizeddel ezelőtt Makón kevesebb mint száz fürdőszoba volt, az ivóvizet sarki kutakból nyerték, és nyaranta 4-5 ember mindig belefulladt a Marosba – érzékeltette Medgyesi Pál mérnök, a megyei vízmű egykori kirendeltségvezetője, később a makói vízmű első embere azokat a körülményeket, amik eredetileg a fürdőépítés mozgatórugói voltak. Mint elmondta, 1955-ben döntött a város a fürdő építéséről, ehhez pedig meleg vizes kutat kellett fúrni. Ennek helyéül a most régi városházaként emlegetett akkori járási tanácsháza udvarát jelölték ki.Ez 1956-ban, második próbálkozásra sikerült. A 42 fokos termálvizet adó kutat pedig hivatalosan 1957-ben helyezték üzembe. Akkor persze még fürdő nem volt, de az igényeket jelezte, hogy az iszapgödörben, ahonnan a termálvizet egy árkon át a Nagyér-csatornába engedték folyni, szinte az első napoktól megjelentek a fürdőzők. Ezt látva betonlapokkal bélelték ki a gödröt – ezt hívták néplavórnak –, majd ideiglenes öltözőket építettek köré. A régi, vízmű által üzemeltetett, köztisztasági célokat is szolgáló fürdőt végül 1963-ra építették fel és adták át. Érdekesség, hogy eredetileg, egészen 1973-ig az 50 méteres medencében is termálvíz volt – hideg vizű kutakat később fúrtak.Az 1957-ben fúrt, később búvárszivattyúval is ellátott termálkút ma is működik. Az, hogy Makó a gyógyturizmus egyik hazai fellegvára, a marosi iszap gyógyiszappá nyilvánítása mellett annak is köszönhető, hogy a belőle nyert termálvizet gyógyvízként ismerték el, a benne oldott ásványi sók mennyisége ugyanis jelentősen meghaladja a minimálisan előírt literenkénti 1000 milligrammot. Medgyesi azt mondja, hogy ez a kút – amelyik mellé azóta persze másikat is fúrtak – megfelelő használat mellett akár még 20 évig is működhet.A Maros iszapját 1961-ben nyilvánították gyógyiszappá Batka István reumatológus főorvos munkájának köszönhetően. Azt már ő is kimondta, hogy ezt a Makón fúrt termálvízzel együtt alkalmazva különösen jó hatásfokkal lehet alkalmazni, gyógyvízként azonban hivatalosan 1988-ban ismerték el – az elsők között a megyében. Medgyesi Pál, aki az ehhez szükséges mérnöki és szervezőmunkát végezte, az orvosi kutatómunkára Domokos Zsuzsa és Széll Sára reumatológus szakembereket kérte fel.