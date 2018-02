72 milliós mentőövet kapott a kormánytól Csanádpalota

Elhangzott: most 70 milliós hátraléka van a városnak, amiből 4,9 millió már 90 napon túli. A polgármester ugyanakkor azt is elmondta, hogy 1 milliót már átutaltak a közétkeztetést végző cégnek, hamarosan fognak még kettőt, így ez a szolgáltatás nincs veszélyben, és a Magyar Államkincstárral való együttműködésnek köszönhetően február 5-éig a segélyeket és az önkormányzati dolgozók bérét is átutalják.

72 millió forint gyorssegélyt kap Lázár János honatya-miniszter közbenjárására Csanádpalota – ez volt a legfontosabb hír a kisváros csütörtök esti önkormányzati lakossági fórumán. A polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet, illetve a jegyző, Keresztúry Mónika azt mondta a művelődési házat zsúfolásig megtöltő érdeklődőknek, hogy a további lépések attól függenek, ezt a pénzt vissza kell-e később fizetni. Információink szerint nem, a beharangozott adósságrendezési eljárásra azonban – annak érdekében, hogy még egyszer ne kerülhessen az önkormányzat csődközelbe – szükség lesz.A hozzászólók közül Halász Mihályné a polgármester lemondását is követelte, de ezzel egyedül maradt. Nagy tapsot kapott viszont a volt képviselő, Gyenes János, aki összefogásra szólította fel a képviselőket a nehéz helyzetben. Hasonlóképpen Debreczeni István képviselő, aki azt kérte, álljanak elő kérdéseikkel azok, akik ezeket a Facebookon szokták feltenni. Ilyen lakos nem jelentkezett, a polgármester viszont kérdés nélkül is elmondta többek között:72,7 millió forintos rendkívüli támogatással segíti a kormány a csődhelyzetben lévő csanádpalotai önkormányzat működését - tájékoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője az MTI-t.Lázár János közölte: a támogatás segíti a település működését és biztosítja az ott élők számára az önkormányzati szolgáltatásokat. Nyergesné Kovács Erzsébet (független) polgármester, akit tavaly júniusban választottak a 2800 lakosú Csongrád megyei kisváros vezetőjévé, az MTI-nek korábban elmondta, több évre visszanyúló folyamat, pénzügyi szabálytalanságok sorozata vezetett ahhoz, hogy az önkormányzatnak 90 napon túli lejárt határidejű tartozása is volt már. A polgármester az év elején a képviselő-testületnél kezdeményezte az adósságrendezési eljárás megindítását, javaslatát először azonban nem támogatta a képviselők többsége. Az önkormányzat likviditási tervének elkészítése után, január 15-én azonban a képviselők egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett arról döntöttek, hogy a polgármester a Szegedi Törvényszéknél kezdeményezze az eljárás megindítását.