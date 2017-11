80 ember nevében tiltakozik Andrea: visszakéri a régi buszt, a DAKK Zrt. átmeneti megoldást kínál

A régi indulási időpont többtucatnyi utasnak kedvezne. Fotó: Szabó Imre

– Időben és pénzben is veszteség, hogy megváltozott a menetrend. És nem csak nekem, mert a visszaállítást kérő levelemet jó 80 utas aláírta – foglalta össze röviden problémáját a makói Borka Andrea. Mint elmondta, Szegeden, a vasúttársaságnál dolgozik, és neki, illetve kollégáinak – van köztük apátfalvi és csanádpalotai is – az elmúlt másfél évtizedben a lehető legjobb megoldás volt felszállni arra a buszra, ami Mezőhegyesről délután 5-kor indul, és a szegedi Indóház térre megy. De nemcsak nekik volt ez kedvező, hanem mindenki másnak is, akinél az esti műszak a megyeszékhelyen este 7-kor kezdődik – például az egészségügyben dolgozóknak.

A helyzet ősszel változott meg, amióta a mezőhegyesi indulás 15 perccel későbbre módosult. Andreának, meg a kollégáinak emiatt egy órával korábban el kell indulniuk, ráadásul mivel ez a busz csak a Mars térig jár, helyi buszjegyet is kell váltaniuk. A menetrendváltozásra, lévén szó Indóház téri járatról, kézenfekvő magyarázat lenne, hogy változott a vasúti menetrend is, és ehhez igazította a magáét a busztársaság, Andrea azonban, aki a vasútnál dolgozik, állítja: ilyesmiről szó sincs. Sőt, míg a régi busszal érkezve az utasok kényelmesen meg tudták váltani vonatjegyüket, majd felszállhattak a vonatra, most ezzel sietniük kell. Jó kérdés, mi lesz akkor, ha télen köd lesz, csúszós lesz az út, és a busz a megszokottnál lassabban fog közlekedni – tette hozzá.Borka Andrea megkereste panaszával a DAKK (Dél-alföldi Közlekedési Központ) Zrt.-t. A cégtől elmondása szerint azt a magyarázatot kapta, hogy az utasok kérték a módosítást. Ezen meglepődött, hiszen pár nap alatt kétbusznyi utas tiltakozott ellene aláírásával. A társaságot mi is megkerestük. Tájékoztatásuk szerint a módosítással az volt a cél, hogy az Indóház téren a 40 perces autóbusz–vonat átszállási időt jelentősen, 20-25 percre csökkentsék. A visszaállítási kérelemről azt írták, erről önállóan nem határozhatnak, ezt állásfoglalás céljából továbbították a Dél-alföldi Közlekedésszervező Irodának – ők határoztak a szeptemberi módosításról is. A busztársaság addig is úgy döntött, december 10-étől a délután 5-kor Makóról Szegedre induló busz útvonalát meghosszabbítja az Indóház térig.