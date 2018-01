90 éves Makó helytörténésze, Tóth Ferenc - 700 oldalas kötettel köszöntötték

Nem győzte fogadni a gratulációkat péntek este a József Attila Múzeumban az intézmény nyugalmazott igazgatója, Makó helytörténésze, Tóth Ferenc (képünkön), aki most 90 éves. 1964-től 1988-ig volt a múzeum igazgatója. Neki köszönhető, hogy Makón ez az intézmény a ma ismert formájában létezik, az udvarán skanzennel, a szomszédságában az Espersit-házzal, de például az ópusztaszeri hagymás ház is az ő nevéhez főződik. No, meg rengeteg szellemi alkotás – ezek közül a Makón monográfia 6 kötete emelhető ki.

Feri bácsit születésnapján egy 700 oldalas, igényes küllemű kötettel, a múzeum második évkönyvével köszöntötték volt és jelenlegi kollégái – tudtuk meg Halmágyi Páltól, aki az ünnepelt utódja volt. A Szikszai Zsuzsanna igazgató szerkesztésében napvilágot látott könyv összesen 44 cikket tartalmaz. Írt bele történész, néprajzos, művészettörténész és régész is, ráadásként Mátó Erzsébet volt könyvtárigazgató összeállította Tóth Ferenc munkásságának utóbbi két évtizedbeli bibliográfiáját is. A könyv bemutatójára, egyben Feri bácsi köszöntésére zsúfolásig megtelt egykori munkahelye.