˝Nem csak esténként álmodok arról, hogy visszaköltözök, napközben is csak erre gondolok˝

Fotó: Szabó Imre

– Nem egyszerűen arról álmodom esténként, hogy vissza tudok költözni. Napközben is szinte csak erre tudok gondolni – vallotta meg a kiszombori Gara Gézáné. Ő a tulajdonosa annak a Régi Makói utcai háznak, amely – mint megírtuk – másfél éve leégett. Három család élt itt. Amikor hajnalban lángba borult a tető, tízen voltak bent – életüket annak köszönhetik, hogy a 7 esztendős Méreg Dominik Dániel észrevette, hogy baj van. Leégett a tető, kiégett a konyha és a kisszoba, szinte minden odaveszett. A ház felújítása azóta is tart, de a szűkös anyagiak miatt lassan halad. A három család pedig szétszéledt – rokonoknál, ismerősöknél laknak mindahányan. Garáné a lányával kettesben él, akit egyedül nevel, a férje nem sokkal a tűzeset előtt halt meg.Amikor tegnap felkerestük, megmutatta, hol tart a felújítás. A tető már kész, rokonok, barátok segítségével sikerült újraépíteni. A helyiségeket is sikerült teljesen kitakarítani – a lángok nyomait már csak a konyha elszenesedett ajtófélfája viseli magán. Az udvaron téglák, cserép, gerenda, az egyik szobában mész és cement, a másikban pozdorjalapok. Az asszony azt mondja, megérti, hogy nem halad a munka: akik segítenek neki, azoknak van más dolguk is, dolgoznak, a családjukkal foglalkoznak, ő viszont a szerény jövedelméből nem tud külön mestereket fogadni. Bár volt, hogy kapott, az építőanyagokat is nagyrészt vásárolta – apránként. A téglákat például bontásból. Kapott segítséget a katasztrófa után magánemberektől és az önkormányzattól ugyancsak: a rendkívüli segélyen kívül 300 ezer forint gyűlt össze támogatásukra a helyi alapítványnál. A törmelék elhordásában is segédkeztek a község emberei. Amikor körbevezetett minket az üresen kongó falak között, mindezt néhol elcsukló hanggal mesélte el. Érthető: mint mondta, több évtizedes munkája volt a házban.

Tavaly még abban bízott, decemberre visszaköltözhetnek. Most azt mondja, azt szeretné, ha a ház a hónap közepére olyan állapotba kerülne, hogy legalább napközben itt lehessen. Csípőficamos, nagyon nehezen mozog, de dolgozni akar. – A hónap közepén indul a hagymapucolás szezonja. Ha a nagyszobát legalább sikerül rendbe hozni, akkor már visszajöhetek ide dolgozni, hogy egy kicsit több pénzem legyen építőanyagokra. Már volt, akivel beszéltem róla, hogy dolgoznék neki – mondja. Amikor tavaly tavasszal felkerestük, akkor is ezt a munkát végezte. Hogy miről álmodik? Arról, hogy lesz, aki még segít, és a nyáron visszaköltözhet – víz, villany is van már, csak a gázt kellene visszakötni. Azt már csak halkan teszi hozzá: akkor lenne igazán boldog, ha a lányának egy szerény ballagási ebédet is tudna itt rendezni.