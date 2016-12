A baglyok még nem lepték el a makói fákat

A baglyok egyelőre társaikat várják Makón. Fotó: Szabó Imre

A hét közepén mindössze két erdei fülesbaglyot láttunk azokon a Csanád vezér téri nyírfákon, amelyek évek óta téli menedékül szolgálnak a városba ilyenkor behúzódó erdei fülesbaglyoknak. Az egykori Skála áruház, a rendőrkapitányság, illetve az itteni lakóházak közelében álló fákon az év elején ötven-hatvan madarat láttunk, pár esztendeje csak feleennyi volt, és akkoriban jelenlétük még újdonságnak számított.Hogy miért épp a nyírfákon gubbasztanak, arra valószínűleg az a magyarázat, hogy – mint megírtuk (2016. január 14.: Szeretik Makót a fülesbaglyok) – ezeknek elég sűrű a lombozatuk, ami biztonságot jelent számukra. Egyébként ez Közép-Európa egyik leggyakoribb bagolyfaja. Védett ragadozó madár, eszmei értéke 50 ezer forint.

Az érdekes küllemű madarak miatt az év elején azért aggódtak a természetvédők, mert kiderült, a városi könyvtár átépítése és a környék megújítása miatt több fa kivágását is tervezi az önkormányzat. Veprik Róbert ornitológus, a Szegedi Vadaspark igazgatója akkor igyekezett megnyugtatni mindenkit: ha a környéken van elég fa, a baglyok egyszerűen keresni fognak maguknak másik telelőhelyet, esetleg a megmaradt kevesebb fán fognak jobban csoportosulni.Azóta az is kiderült, hogy a környék fái közül a szakemberek javaslatára kivágnak 26 útban lévőt, 18 menthetetlenül beteget, kilencet a helyén hagynak és kezelésbe vesznek, kettőt pedig máshová ültetnek át. Ugyanakkor újak is kerülnek a területre – szám szerint 74 darab.