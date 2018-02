A betegeknek is tetszik az új makói rendelő - a jövő hónapban a Kálvin utcában indulhat a munka

A rendelővel a betegek és az orvosok is elégedettek. Fotó: Szabó Imre

– Már attól jobban érzem magam, ahogy a rendelő kinéz. Korábban lepusztult volt, most szép, korszerű és kényelmes – mondta a megújult újvárosi rendelő egyik első páciense, a nyugdíjas Szabó Ferencné. Megírtuk, a város 42 milliót költött a 40 esztendős épületre: újraburkolták a padlót, a falakat, korszerűsítették a fűtést, a világítást, a vízellátó rendszert és a vizesblokkokat, az ajtók-ablakok pedig hőszigeteltek. Az itt rendelő két háziorvos közül az egyik, Ábrahám Judit most azt mondta, annak is nagyon örülnek, hogy új bútorokat, illetve külön öltözőt is kaptak, illetve hogy az ajtó hangszigetelt.

Van, aki már attól jobban érzi magát, ha meglátja a megújult rendelőt. Fotó: Szabó Imre

A reggeli nyitásra megtelt a váróterem – sokan csak azért jöttek el, hogy megnézzék, milyen az új rendelő. Ott volt több önkormányzati képviselő, valamint Farkas Éva Erzsébet polgármester is. Utóbbi többek között arról beszélt, hogy a következő lépés a Kálvin utcai rendelő újjáépítése lesz. 180 milliót erre az idei költségvetésből már elkülönített, az engedélyes tervek pedig január végére elkészültek, most a kiviteli tervek készülnek. A közbeszerzési eljárás március közepén indulhat, aztán pedig az építkezés. Arról, hogy addig hova költöznek az ottani rendelők, a héten döntenek.