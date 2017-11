A Csanád megyei iratanyagot is szeretnék ide hozni - Új otthont kap a levéltár Makón

Tegnap hivatalosan is megkezdődött a Petőfi parkban annak az egykori óvodaépületnek a felújítása, amelyben a város levéltára kap majd új helyet. Farkas Éva Erzsébet polgármester a munkaterület átadásakor elmondta, a kormány 130 milliós támogatást adott erre a célra, de a város is beszáll 6 millióval a költségekbe. Közel 900 négyzetméternyi épület újul meg, ahol korszerű körülményeket tudnak biztosítani a közgyűjtemény tárolásához és a kutatómunkához is – 16 község iratairól van szó, eddig 2 kilométernyi gyűlt össze. Fontos, hogy mindez a városban maradhat.



A felújítás terveit ugyanúgy makói vállalkozás készítette, mint ahogy makói cég, az M Color Kft. nyerte el a megbízást a munkára is. Méhes Tibor ügyvezető elmondta, a cégnek 20 alkalmazottja van, de a különböző szakipari munkákra is helyi alvállalkozókat fognak felkérni. Az épületegyüttes új válaszfalakat, tetőt, hőszigetelést és fűtési rendszert kap, és raktárral is bővítik. A kivitelezőnek szerződés szerint 5 hónapja van a munkára.



Urbancsok Zsolt, a makói levéltár vezetője azt mondta, már készülnek a költözésre – nagy munka lesz, de megvannak rá a tervek, s az önkormányzat is segítséget ígért hozzá. Arról még folynak a tárgyalások, hogy visszakerülhet-e a felújítást követően az egykori Csanád vármegye levéltára. Hely mindenesetre lesz az iratanyagnak. A levéltár kiköltözésével egyébként teljesen ki fog ürülni a régi városháza, ami – tekintettel a szomszédos Hagymatikum bővítésére – ideális lehet egy szállodaipari befektetéshez.