A Csanád vezér téren díszsortűz is dörrent, megújult a hősök makói emlékhelye - fotók

– Oda hoztam a csokrot, ahol a férjem testvérének neve olvasható – mondta a 82 esztendős makói Tilimpás Lászlóné. A frontról visszavonulóban elesett rokon, Tilimpás Mihály emlékére, amíg a férje élt, korábban mindig együtt gyújtottak itt mécsest. Az idős özvegyasszony most olyan csokrot hozott, amelynek összeállítása piros-fehér-zöld volt, és fekete szalaggal kötötte át – Örülök, hogy felújították az emlékhelyet. Amíg tudok, mindig ki fogok ide jönni – mondta.A Csanád vezér téri második világháborús emlékmű ötlete – mint Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntőjében elmondta – Halmágyi Páltól, a múzeum igazgatójától származik, a megvalósítás pedig a rendszerváltás utáni első polgármester, Sánta Sándor érdeme. A bajtársa fejfájánál lehajtott fejel álló katona bronzszobrát, Kiss Jenő Ferenc alkotását, illetve a mellvédet, amin az elesettek neve olvasható, 1993-ban avatta fel Tőkés László püspök. Régóta esedékes felújítását helyi civilek szorgalmazták, és most 7,1 millióból, teljes egészében önkormányzati felújításból végezték el.Az emlékmű mellvédjén 504 név olvasható. Tiszteleg a második világháborúban elesett makói katonák, a várost védő katonák, a harcok áldozatául esett civilek és az elhurcolt makói zsidók emléke előtt is.Lázár János honatya-miniszter szerint, akinek az üzenetét a polgármester tolmácsolta, ez annak bizonyítéka, hogy a város lakói nem felejtették el odaveszett fiaikat.Ruszin Romolusz dandártábornok pedig azt mondta avatóbeszédében, hogy ez azt is üzeni az országnak és a világnak, hogy a makóiak szeretik a hazájukat, a katonáikat és büszkék rájuk.A beszédeket követően Kotormán István református lelkész mondott áldást, majd a koszorúk, virágok elhelyezése előtt a vásárhelyi lövészdandár adott díszsortüzet.