A fejlesztés új munkahelyeket is jelent a kisvárosnak - Megújult Csanádpalota legnagyobb üzlete

– Örülök, hogy ilyen gyönyörű lett az üzlet! – mondta a 78 éves Vernyik Miklós, aki 42 évet dolgozott az egykori csanádpalotai Áfész-boltban – most ez újult meg. Ott volt 74-ben a megnyitáskor, sőt megírta a helyi fogyasztási szövetkezet történetét is.A főtérhez közeli SzuperCoop átadása persze nem csak számára volt ünnep: még a polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet és a helyi plébános, Szabó Zoltán Jenő is eljött. Az üzlet előtt fiatalok és idősek vígan falatoztak az eladók által kínált süteményekből, miközben hol vers, hol népdal, hol citeraszó szólt.– Csanádpalotán a Coopnak két áruháza van. Most a belvároshoz közelit újítottuk fel 150 millió forintból, saját erőből – mondta lapunknak a szombati ünnepség előtt Mészáros Zoltán, a HunorCoop elnök-vezérigazgatója. Teljes, külső-belső rekonstrukcióra került sor, miközben az alapterületet megduplázták 500 négyzetméterre a kulturált, komfortos kiszolgálás érdekében, az áruház felszereléséhez pedig a legmodernebb berendezéseket, például energiatakarékos hűtőket használtak. Reményeik szerint az üzlet még vonzóbb lesz, mint volt.Az új üzletet mi is megnéztük – tágas, világos, korszerű, jószerével minden kapható benne, ami egy ilyen áruháztól elvárható. Megtudtuk, a korszerűsítés ráadásul új munkahelyeket is jelent, hiszen a korábbi 11-12 fős létszám helyett a nagyobb üzletben akár 16 eladóra is szükség lehet.