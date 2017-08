A felelőst keresik, de egyelőre nem találják - Palotán még mindig büdös a csapvíz

– Amikor napszámba jártam és csapvizet vittem magammal, a velem együtt dolgozók a flakont látva megkérdezték: ebbe a ló pisilt bele? – mesélte legmegdöbbentőbb élményét a helyi ivóvízzel kapcsolatban a Csanádpalotán lakó Berek Csaba. Most közmunkásként dolgozik, de ha visz vizet, a palotai konténerhez megy érte, ami egyébként nincs messze az otthonától. A kedvünkért tegnap délután is megtöltött egy flakont a konténer csapjából, egy másikat pedig az ivóvízhálózatról működő sarki közkifolyóból.



A konténerből származón ugyan enyhén érezni lehetett valamilyen fertőtlenítőszer – talán klór – szagát, de átlátszó és tiszta volt. A másik ellenben sárgás és kifejezetten büdös. – Még kávét is csak a konténerből hozott vízből főzök! – jegyezte meg.



Mint megírtuk, a 17 települést érintő, 2014 őszén indult térségi beruházás alapkőletételekor úgy tervezték, hamarosan 48 ezer háztartás jut majd az európai elvárásoknak megfelelő vízhez. Az új rendszer által tisztított vízre azonban nemcsak a lakosság panaszkodott, de a tisztiorvosi szolgálat is megállapította róla, hogy baktériummal fertőzött. Az önkormányzatok a támogatási szerződés határidejére tekintettel így is átvették a beruházást abban a reményben, hogy a kivitelező utólag orvosolja a hibát. Ez, vagyis a program fő célkitűzése azonban egyelőre nem sikerült. Emiatt az is felmerült, hogy az Unió visszakéri a projektre adott támogatást. Ha így lesz, több település csődbe megy. Érdeklődtünk a Miniszterelnökségnél, de ez ügyben egyelőre nincs fejlemény.



Ez azonban csak az egyik probléma. A másik, hogy mikor lesz minden településen jó az ivóvíz. A makói városháza lapunkat úgy tájékoztatta, az ivóvízminőség-javító társulás további nettó 559,5 milliós támogatásban részesült annak érdekében, hogy a felmerült műszaki problémákat megoldják. Jelenleg zajlik a projekt műszaki tartalmának összeállítása, ám ahhoz, hogy a megépített művek stabilan tudják biztosítani a megfelelő minőségű ivóvizet, a kapott támogatáson felül várhatóan újabb források lesznek szükségesek. Ennek felmérése, pontos meghatározása még nem zárult le. Megkérdeztük az Alföldvizet, jelenleg mely településeken érdemes megnyitni a csapot, és hol érdemesebb konténerből vizet vételezni – amint választ kapunk, visszatérünk a témára.



A makói képviselő-testület egyébként bizottságot is életre hívott annak tisztázására, ki a felelős a projekt bukásáért. A polgármesteri hivatal tájékoztatásából kitűnik, egyelőre nem jutottak eredményre. E szerint a bizottság megkezdte munkáját, egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőivel, a tisztiorvosi szolgálat pedig kerekasztal-beszélgetésen tájékoztatta a társulás polgármestereit.