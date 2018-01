A felkészülés éve volt 2017: Földeáknak egymilliárdot hoz az új esztendő

– Az óévben szerényebb a mérlegünk a fejlesztések tekintetében, de azért, mert most alapoztuk meg az előttünk álló esztendő beruházásait – mondja Földeák polgármestere, Hajnal Gábor. Azt fontosnak tartotta megjegyezni: 3 éve stabil a falu gazdálkodása, nincs adósságuk, hátralékuk, még az év közben felmerült rendkívüli kiadásokat is tudta fedezni az önkormányzat. Emellett állandóvá tudták tenni az olyan jóléti juttatásokat, mint a 65 év felettiek 3 ezer forintos év végi ajándékát, amit a polgármester egy-egy képviselővel vitt ki személyesen az 580 érintettnek. Hangsúlyozta azt is: a falu közbiztonságát nagyban javította, hogy a közel egy évtizedes térfigyelő kamerarendszert sikerült korszerűsíteni, így az összes közvetített kép már egy központi szerverre érkezik, így azt figyelhetik a polgárőrök, rendőrök.Hajnal a 2018-as fejlesztésekre való felkészülésről elmondta, összesen 9 pályázatot nyújtottak be, és ebből 8-ról már tudni lehet, hogy nyert – a kilencediket sem utasították el, csak második körben fogják véglegesen elbírálni. Összesen közel 1 milliárd forintról van szó – hangsúlyozta. Ebből a legnagyobb tételt a sportcsarnok jelenti a maga 5-700 milliójával; a falu az eredetileg ígértnél nagyobb méretűt szeretne, ebből adódik a két összeg közti különbség.Ezenkívül szó van olyan beruházásokról, mint a bölcsőde, a három óvodai épület, az idősotthon és a Szent István téri iskolaépület és a községháza felújítása, sportöltöző építése, valamint a csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése, illetve egy műfüves pálya és szabadidőpark létesítése. Jövő februárban várhatóan munkába áll a falugondnoki szolgálat kisbusza is. Amit várnak még, az a háziorvosi rendelő, illetve a hozzá tartozó szolgálati lakás korszerűsítésével kapcsolatos pályázat elbírálása.A falu első embere fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy bár mindössze egymilliós kiadást jelent, a helyi közösségnek fontos az első világháborús hősi emlékmű névtáblájának cseréje, amelyen azóta ismertté vált nevek is helyet kapnak.