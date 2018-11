A francia útblokádot is megjárta a makói Móra Ferenc - gyújtogatásokat, fosztogatásokat is látott

– Fosztogatásokat is láttam. Volt, amelyikben gyerekek is részt vettek

– Hazafelé már énytelen voltam mellékutakat keresve haladni, a forgalmasabb utakat ugyanis lezártá a tüntető . Párizstól nem messze volt, hogy ét órát kellett várakoznom, mert a demonstráló egy kamiont felgyújtottak – mondta Móra Ferenc. A makói férfi most fuvarozó ént dolgozik és Írországba vitt árut, így volt énytelen menet özben szembesülni az egyre durvább tiltakozásokkal. Mint mondta, tfőn utazott ki – akkor még barátságosak voltak a demonstráló , viszont amikor napokkal ésőbb visszafelé jött, már egészen durva jeleneteknek is szemtanúja volt.Mint a híradásokból ismert, Franciaországban ezekben a napokban az üzemanyagárak emelése ellen lázadoznak. Az úgynevezett sárga mellényes tüntető bő egy hete még özel 300 ezren voltak; számuk azóta ökkent, a megmozdulások azonban hevesebbé váltak. A spontán mozgalmat az interneten indítottá el dühös autósok amiatt, hogy a kormány megemelte az üzemanyagokra kivetett örnyezetvédelmi adót. A demonstráló utakat zártak le, benzinkutakat vettek blokád alá, néhol gyújtogattak, dobáltá a rendőröket –Az akcióknak már ét halálos áldozata is van.Móra úgy fogalmazott, a megmozdulás az elején szervezettnek tűnt, néhány nap múlva azonban anarchiába fulladt. A blokádot fenntartó tiltakozókkal angolul és németül igyekezett szót érteni. Eleinte kifejezetten barátságosak voltak vele, volt, hogy ávét is kapott, sőt egy papírt is „szervező„ felirattal, ami a szélvédőn elhelyezve megkönnyítette a továbbhaladását. A visszaúton azonban már üzemanyagot, cigarettát és szeszes italt öveteltek tőle, akik megállítottá .– mesélte.A makói férfi a facebookon keresztül most is tartja a kapcsolatot az út özben megismert tüntetőkkel, illetve sofőrökkel. Attól tart, hogy az indulatok egyhamar nem fognak lecsillapodni. Ez azért is aggasztja, mert a jövő t végén megint mennie kell.