A Gabonakutató szakemberei korai érésű és szárazságtűrő fajtákkal kísérleteznek - Jó lett az idei kukorica

7 tonna körül várható az országos hektáronkénti termésátlag kukoricából.

– összegezte az idei évet tegnap a Gabonakutató Nkft. kukoricanemesítési osztályvezetője, Nagy Zoltán az állami tulajdonú társaság kiszombori szakmai napján. Mint mondta, ez ahhoz képest jó, hogy a nyereségességhez 5 kell, de rossz ahhoz képest, hogy ez az átlag – azaz vannak, akik ennél szerényebb hozamot értek el.Ami a részleteket illeti, év elején úgy látszott, akár rekordtermés is várható, hiszen januártól márciusig volt csapadék bőven, a szokásosnak közel a háromszorosa, és a május–június is esős volt. Ami mégis visszavetette a végeredményt, az a rendkívül száraz augusztus. Épp ez mutatta meg, hogy milyen irányban érdemes folytatni a kutatómunkát: egyrészt korai érésű, másrészt a szárazságot jobban tűrő fajtákat kell kinevelni, alkalmazkodva a klíma változásához. A Gabonakutató dénesmajori telepén nemcsak a kukoricáról, hanem például a szójáról, a napraforgóról és a takarmánycirokról is szó esett.A rendezvényre, amelyen a társaság hibridjeit is bemutatták, elsősorban gazdálkodók, agrárvállalkozások kaptak meghívást. A rendezvény végén fajtabemutatót is tartottak a zombori határban. A 230 embert foglalkoztató Gabonakutató ügyvezető igazgatója, Szarka Béla azt mondta, jelenleg a mezőgazdaság megfelelő technológiai fegyelem mellett tud jó üzlet lenni.