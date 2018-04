A gyermekfelügyeleti jogot a bíróság még tavaly neki ítélte, de a családi pótlék 4 hónapja késik

Hajdú Róbert a gyermekelhelyezés, illetve a családi pótlék ügyében született paksamétányi irattal.

Fotó: Szabó Imre

– Egyszerűen nem értem, miért tart ennyi ideig, hogy a fiam után járó családi pótlékot megkapjuk – mondja a makói édesapa, Hajdú Róbert . – Tudom, hogy a folyósításról szóló határozatot a volt élettársam decemberben megfellebbezte, de a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján a laikus is percek alatt megérti, hogy ennek semmi alapja. Akkor nekem miért kell várnom hónapok óta? – kérdezi.Az 50 éves buszsofőrnek két gyereke született volt élettársától. Amikor útjaik 7 éve különváltak, a két gyereket az édesanyjuk magával vitte. A két testvér közül a nagyobbik, a jelenleg 14 éves Tóni – a kisebbik, Rózsi most 12 éves – már tavaly jelezte az édesapjának, hogy szeretne hozzá költözni. Mivel a volt párjával nem tudott erről megegyezni – nem csoda, hiszen beszélő viszonyban sincsenek –, hosszas bírósági procedúra indult, szakértőket is meghallgattak. Tavaly februárban a fiú, bár még az eljárás sem ért véget, már odaköltözött az apai házba. Végül 2017. november 29-én megszületett a jogerős ítélet: a fiú felügyeleti joga az apát illeti.Hajdú Róbert ezt követően, december 15-én, indítványát a jogerős bírói végzéssel igazolva, benyújtotta igényét a családi pótlék folyósítására a járási hivatalban. És azóta sem kapott egy fillért sem. Úgy tudja, pusztán azért, mert volt élettársa megfellebbezte a határozatot, ami szerint már nem az ő, hanem az édesapa címére küldik a családi pótlékot, és a decemberre küldött támogatás visszafizetésére is kötelezték.A megyei kormányhivatal sajtószolgálatától megtudtuk, mi a késlekedés oka. Az édesanya a december 19-én küldött határozatot csak 24-én, másodszori kézbesítésre vette át, ám február 5-én megfellebbezte. A fellebbezést pedig fel kellett terjeszteni Budapest Főváros Kormányhivatalához. Ugyanakkor a Csongrád Megyei Kormányhivatal kommunikációs szolgálata jó hírrel szolgált. – A másodfokú határozat elkészültéről a megkeresés kapcsán tegnap érdeklődtek a munkatársaink, és kiderült, ez már megvan, tegnap postázták is. Mivel a másodfokú döntéssel az elsőfokú jogerőre emelkedett, így a január–március havi ellátásokat soron kívül, egy-két napon belül megkapja az ügyfél a megadott számlaszámára. A december havit viszont csak akkor, ha az anya átveszi a másodfokú határozatot, és az ellen nem ad be keresetet – közölte a kormányhivatal.Róbert ennek örül, de továbbra is úgy gondolja, nem szolgálja a gyerekek érdekét, hogy ilyen hosszadalmas a családi pótlék megítélése. Közben egy újabb hasonló eljárásra készül, ugyanis a lánya is hozzáköltözött, és most ezt is szeretné hivatalossá tenni.