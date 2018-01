A gyógyászat is sikersztori lehet Makón: a Hagymatikum két termálkútja mellé fúrnak egy harmadikat

A Hagymatikumot nem csak kikapcsolódási céllal érdemes felkeresni. Fotók: Hagymatikum Fürdő

A makói gyógyvíz és a gyógyiszap összetétele egyedülálló szerte az országban, az iszap még Európában is – tudtuk meg Ábrahám Judit rehabilitációs szakorvostól. Ennek köszönhetően gyorsabban és többféle betegségből gyógyulhatnak a páciensek Makón, mint másutt. Kiemelte a műtéti, a baleseti és sportsérüléseket, időskori kopásokat, amelyek esetében a rehabilitáció segíthet. Ehhez a makóiak, illetve a kistérségben élők még kedvezményt is kapnak.

A makói fürdőben jelenleg két termálkút üzemel. Az egyiket az ötvenes években fúrták, ez adja a gyógytornamedencék és a fedett termálmedence 42 fokos vizét, a másik újabb, ebből a kinti gyógymedencét töltik fel. És lesz egy harmadik is, ami egy új kültéri medencét fog ellátni. A homokot pedig hagyományosan a Marosból termelik ki – tájékoztatott Gergely Gábor igazgató. Azt is megtudtuk, 10 masszőr és 3 gyógytornász dolgozik itt.

Érdekes, hogy a híres-neves gyógyvíz, illetve gyógyiszap ellenére a Hagymatikum csak hónapokon át tartó marketingmunkával tudta elérni, hogy három év után újra nőjön az érdeklődés a gyógyrészleg szolgáltatásai iránt. A további előrelépést a 2020-ra várható bővítéstől várják, amelynek köszönhetően a főépületben új helyiségek szabadulnak fel a gyógyászat számára, és új rehabilitációs berendezéseket is tudnak vásárolni.

Számítanak arra, hogy a közeli romániai városokból a gyógyulni vágyók is felfedezik a Hagymatikumot, de új piaci lehetőségeket látnak abban is, hogy a gyógyiszap és a gyógyvíz kozmetikai termékek alapanyaga lehet. Az ezzel kapcsolatos kutatások finanszírozására már pályázati forrást is találtak a szegedi egyetemmel együttműködve.