A házakba is be akartak menni az ügynökök Pitvaroson - Sehol nem nézik jó szemmel a házalókat

Mártélyon tábla is jelzi, hogy a településen nem nézik jó szemmel a házalókat. Fotó: Kovács Erika

– Ha egy cég ügynöki tevékenységet szeretne településünkön végezni, akkor ezt be kell, hogy jelentse az önkormányzatnál. Mi a bejelentkezésről igazolást adunk. Ez azonban semmire nem jogosítja fel őket – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.Néhány napja náluk történt, hogy egy házaló cég nyilvántartásba vetette magát az önkormányzatnál, majd ezzel a papírral járták a település utcáit. Az önkormányzathoz több helyről érkezett visszajelzés, hogy az ügynökök a házakba is be akartak menni, méghozzá úgy, hogy az önkormányzat dolgozóira hivatkoztak.– Még az anyukám is ezzel fogadott este, hogy be akart menni hozzá a házaló. Szerencsére megfogadta a nagyon sokszor elismételt tanácsomat, és nem engedte be. Az idősek jóhiszeműségével volt már, hogy nálunk, Pitvaroson is visszaéltek az ügynökök. Gagyi terméket akartak rájuk sózni csillagászati áron. Sajnos voltak, akiket sikerült is rábeszélniük a vásárlásra. Oda sem adták a terméket, csak szerződést kötöttek, elállási lehetőség nélkül. Amikor hónapok múlva megérkezett a termék, kiderült, hogy olyat a kifizetett ár töredékéért is lehetett volna venni.Radó Tibor azt mondta, a jövőben ha megjelenik egy házaló Pitvaroson, megkérik, hogy üljön le a polgármesteri hivatalban, és bemutatják a helyi rendőröknek.– Bár időről időre nagyon sok fórumon, újságban, az internet segítségével is tájékoztatjuk a lakosságot a házalás jelentette veszélyekre, a jövőben még jobban odafigyelünk erre – folytatta Radó Tibor. Az önkormányzat kezdeményezésére hamarosan összehívnak egy kihelyezett tájékoztató fórumot, ahol a Csongrád Megyei Rend-őr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei és a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai adnak majd tanácsot azoknak, akik házalók miatt már pórul jártak.– Nálunk elvileg nem lehet ilyen tevékenységet folytatni. Ha megtudjuk, hogy valaki járja a házakat, akkor szólunk a rendőröknek. Korábban volt ebből már baj. Előfordult, hogy a házalók bementek az otthonokba, volt, ahonnan pénz is tűnt el – tudtuk meg Szabó István polgármestertől. A fával házalók miatt is meggyűlt már a derek-egyháziak baja. Voltak, akiket átvágtak a mennyiséggel. – Nálunk a rendőrség havonta tart aktuális tájékoztatót, ahol mindig felhívják a figyelmet arra, hogy senki ne hagyja magát becsapni, megvezetni. A helyi újságban, illetve a honlapunkon is rendre előhozzuk a kérdést.– A polgárőrséget és önkéntes tűzoltóságot is magában foglaló egyesületünk kezdeményezte a táblák kihelyezését még az előző polgármester időszakában – tájékoztatta lapunkat Borsos József, Mártély polgármestere. – Aki házalni akar, már a település szélén látja, hogy itt ezt a tevékenységet nem látjuk szívesen. Legutóbb talán 2015-ben fordult elő nálunk házalás. De Mártélyon jól működik a polgárőrség és a SZEM, a Szomszédok Egymásért Mozgalom is, úgyhogy azonnal jelezték az emberek. Szóltak a hivatalnak, a polgárőrségnek és a rendőrségnek. Így nem tudtak átverni senkit, sem az árral, sem a minőséggel.