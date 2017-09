A hely ugyan szűkös, de a fórum résztvevői egyetértettek: sportmedencét is akarnak a makóiak

Kaári Sándor örült, hogy az önkormányzat kíváncsi az emberek véleményére. Fotók: Szabó Imre

A fórum nyitányaként Czirbus Gábor alpolgármester ismertetteFelvázolta a dilemmát is, ami körül a képviselő-testület ülésén is vita folyt: ha csak az élményzónát és a hozzá tartozó ételudvart építik meg 3,5 milliárdból, a Hagymatikum évente akár 150 milliós nyereséget is termelhet, míg ha – összesen 8,5 milliárdból –, ez utóbbi miatt évi 50-60 milliós veszteséggel kell számolni, és a zöld terület is csökken.Alternatívaként felmerült, hogy a Hagymatikum sportmedencéjének fenntartásából esetleg részt vállalhatna az állam, illetve hogy e helyett valamelyik iskola mellé épüljön állami pénzből egy kisebb sportmedence, amit teljes egészében az állam működtet. Hangsúlyozta: a testület úgy akar dönteni a kérdésben, hogy a makóiak véleményét is meghallgatja.

Bozsogi Attila helyet is javasolt a medencének, de ott sajnos nem fér el.

A fórumra több mint 30 érdeklődő jött el. A hozzászólók kivétel nélkül azt mondták, kell sportmedence, és az a Hagymatikum területén legyen. Közülük mindjárt az első, Kaári Sándor nyugdíjas pedagógus azt is fölvetette, hogy ne a tervekben szereplő 33, hanem 50 méter hosszúságú, amilyen a régi fürdőben is volt. Bozsogi Attila muzsikus ennek mindjárt helyet is javasolt: szerinte a Teleki utca felszabadításával, a Hagymatikum túloldalán legyen.Czirbus azonban lehűtötte a kedélyeket, mondván: a tervezőkkel ezt a kérdést alaposan körbejárták, és kiderült, hogy az ottani épületek, illetve a Nagyér-csatorna miatt ez bizony nem fér el. Jenei Sándor, aki saját bevallása szerint 1983 óta bérletese a makói fürdőnek, úgy fogalmazott, meg kell ragadni a lehetőséget, ami talán sosem tér vissza, és nem kell félni az esetleges veszteségtől – épüljön meg a medence is.

Szót kért a Fidesz-frakció több jelen lévő képviselője, így Kovács Sándor, Toldi János és Weszelyné Véghseő Henriett is. Valamennyien az úszásoktatás és a sportolási lehetőségek szempontjából fontos sportmedencés változat mellett tették le a voksukat. Utóbbi hozzátette: bízik abban, hogy miután a Hagymatikum kiegészül, a gazdaság is erősödik annyit, hogy a sportmedence fenntartása már nem fog gondot jelenteni.