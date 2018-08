A Honvéd városrészt érintő fejlesztések meghozták a voksolási kedvet - Szavazni akarnak a makói romák

A valasztas.hu nyilvántartása szerint a szeptember 2-án esedékes makói időközi roma nemzetiségi választáson 541 szavazó voksolhat majd – ennyien regisztrálták ugyanis magukat szavazóként az augusztus 17-ei határidőig a választási bizottságnál. A szám azért figyelemre méltó, mert a legutóbbi, 2014-es helyhatósági választás alkalmával mindössze 221 regisztrált választója volt a kisebbségnek, azaz a mostani felénél is kevesebb. Az időközi választásra – mint megírtuk – azért van szükség, mert a testület az elnök és a két testületi tag közti ellentétek miatt feloszlatta magát. A választáson 3 jelölőszervezet színeiben összesen 15 jelölt indul a várhatóan 4 képviselői helyért.



– A makói romák érdeklődését a voksolás iránt minden bizonnyal a Honvéd-program, a városrészt érintő fejlesztések és a különböző nekik szóló rendezvények növelték meg – ez a magyarázat Gilingerné Ráday Krisztina, a nemzetiségi testület leköszönő elnöke szerint. Ő úgy döntött, most nem indul újra jelöltként, a két volt képviselő viszont igen. Gilingerné úgy gondolja, az emberek megérezték, hogy most van miért összefogni, lehet komoly sikereket, eredményeket elérni. Hozzátette, szerinte a jelöltek között sok alkalmas, az itteni problémákat jól ismerő, tősgyökeres makói van, és valószínűleg ez is fokozza az aktivitást.