A Kálvin utcai rendelő lassan kiürül, elköltöztek a gyermekorvosok

Kiss Ivánka már az átmeneti helyen fogadja betegeit. Fotó: Szabó Imre

– Teljesen elégedettek vagyunk, a betegek sem panaszkodnak – mondta Kiss Ivánka házi gyermekorvos, aki jó egy hete már új helyen, a Hollósy Kornélia utcai épületegyüttes egyik helyiségében fogadja kis betegeit. Bekukkantottunk a rendelőbe – tényleg nagy a különbség. Megnéztük a másik gyermekorvos, Lóczi Rozália ideiglenes rendelőjét is. Ez szintén korszerű, de szűkösnek tűnt. A doktornő annyit mondott róla: elfogadták és várják az új rendelőt.Megírtuk: a Kálvin utcai épületegyüttes, ahonnan átköltözött a rendelés, az elmúlt évtizedekben olyan rossz állapotba került, hogy már felújíthatatlan: a falak mállanak, omladoznak, állandóak a beázások, az ajtók-ablakok sem szigetelnek. Az önkormányzat úgy döntött, lebontatja és újat épít a helyére, az előre tervezett költségvetés szerint nagyjából 200 millióból. A tervek már készen is vannak. Azt is elhatározták, hogy a bontás idejére az épületegyüttesben működő rendelőket átmeneti helyre költöztetik. Ennek első lépéseként a gyermekorvosi rendelők már át is kerültek a Hollósy Kornélia utcába.Úgy tudjuk, a felnőtt háziorvosi rendelők ugyanezt szeptemberben tehetik meg. Ezeket a Lonovics sugárúti egykori tüdőgondozó épületében fogják elhelyezni. A helyszínen járva azt láttuk, az épület átalakítása már folyik. Ami viszont a patikát illeti, egyelőre bizonytalan a helyzete. Egy hónapja arról volt szó, hogy egy konténerben fog működni, amelyet a Lonovics sugárúti épület udvarán helyeznek el – mostani információink szerint más megoldásra lesz szükség.