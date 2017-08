A karnagy ment, a zenészek tovább játszanak

– Mi csak magunkkal, az új zenekarral szeretnénk foglalkozni, és nem a múlttal – jelentette ki kérdésünkre Brútyó Boglárka, egyike azoknak a fiataloknak, akik nemrég újjászervezték Csanádpalota Város Fúvószenekarát. A 21 fős csapat egy héttel a városnap előtt hirdette meg első nyilvános fellépését, a templomi jótékonysági koncertet, de így is megtelt a nézőtér. A súlyosan beteg helybeli kisfiú, Varga Patrik Bence családja javára 233 ezer forintot adott össze a hallgatóság.



A zenészek már októberi újabb nyilvános fellépésükre készülnek, hetente egy-két alkalommal próbálnak. Egy ilyen zenekar megszervezője a legtöbb esetben a zenetanár karnagy. Az ő egyéniségén is múlik, mennyien tanulnak muzsikát egy településen. Ő az, aki az iskolában, majd szabadidőben zenélő fiatalok között felfedezi a kivételes tehetségeket.



– Húsz évig dolgoztam Csanádpalotán és Apátfalván a makói Bartók tanáraként. Az iskolai zeneoktatás volt a zenekar utánpótlásbázisa – mondta lapunknak Mátó Mátyás, a korábbi karnagy. – Amikor a palotai iskola is a KLIK-hez került, megváltoztak a keretek. A zenekarra ott nem volt szükség, az utánpótlás sem hozzánk jött. Én egy évig még csináltam – közben nyugdíjba mentem –, aztán tavaly decemberben megbeszéltük az önkormányzattal, hogy így nincs értelme folytatni.



Másokkal beszélve kiderült, a helyi fúvóséletben előfordult, hogy egyesek „fújtak másokra", és „nem mindig sikerült megtalálni a közös hangot". Erre mondta a klarinéton játszó Boglárka, hogy a múlttal nem foglalkoznak. – Nagyon örültem, amikor újrakezdték, mert ez egy érték, aminek létrejöttével az egész város nyer – mondta Ádók István, a Kelemen László Művelődési Ház vezetője. A művelődésszervező számára öröm, ha vasárnap délelőtt ki kell nyitni a próba kedvéért a házat.



Az első nyilvános fellépés a templomban. A palotai muzsikusokat a koncerten a mezőhegyesi Krcsméri Tibor vezényelte.