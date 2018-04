A létesítmény fél év alatt megpezsdítette a falu sportélet - Felavatták az új apátfalvi csarnokot

– Nagyon szép, tetszik. Biztosan sokat fogok ide járni különböző közösségi programokra, de akár drukkolni is a fiataloknak – mondta az apátfalvi Borbély Andrásné, miután a nemzetiszínű szalag átvágása után a tömeg betódult a falu új sportcsarnokába. Mint a polgármester, Szekeres Ferenc avatóbeszédében elmondta, a létesítmény összesen 938 millió forintba került; nézőtere 224 férőhelyes, alapterülete 2263 négyzetméter. A csarnokot szeptember óta használják, többek között a helyi általános iskolások, sportolók, többek között focisták. Még nemzetközi kézilabdatornát is rendeztek itt.Magát az ünnepséget egyébként nem a csarnokban, hanem a mellette felállított sátorban tartották – ide szervezték Pataky Attila esti koncertjét is. Szólt az ünneplőkhöz Lázár János honatya-miniszter, aki azt mondta, a kormány azért támogatja a hasonló beruházásokat, mert minden kistelepülésnek, az ország peremén lévőknek is biztosítani akarja az egészséges élet, a közösségteremtés lehetőségét, aminek megtartó ereje van. Nógrádi Tibor, a labdarúgószövetség megyei elnöke ehhez hozzátette: délkelet-Magyarországnak szüksége volt egy ilyen multifunkcionális, azaz sokféle teremsportnak otthont adó csarnoknak.Kiss-Rigó László megyés püspök, miután megáldotta a létesítményt, azt kívánta, senki se szenvedjen benne sportsérülést – utalva arra, hogy a polgármester emiatt bicegett a megnyitón. Az avatást követő focimeccseken így ő nem is léphetett pályára, pedig szeret focizni.