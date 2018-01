A magyarcsanádi házaspár átvágná a lakhatás gordiuszi csomóját: Sztojkáék a falu legkisebb házáról is csak álmodnak

A Sztojka házaspár nem tudja, hogy meddig maradhat a Béke utcai házban. Fotó: Szabó Imre

– Ha ez sem sikerül, heteken belül utcára kerülhetünk – kesergett az 50 éves, magyarcsanádi Sztojka László. Olvasóink emlékezhetnek rá: nyáron ő szerette volna, hogy a falu oldja meg a lakhatását, miután az édesanyjától megörökölt házat, amiben lakott, az építési hatóság életveszélyesnek nyilvánította és lebontatta. Nem járt sikerrel: Farkas János polgármester lapunknak azt mondta – és ezt újfent megerősítette –, hogy ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, a községnek szociális bérlakása sincs, nem is lesz. Azért nem, mert a tapasztalatok szerint másutt ezeket időről időre fel kell újítani, miután lelakták, majd hátralékokat felhalmozva elhagyták bérlői.A gerincmeszesedéssel és más betegségekkel küzdő rokkantnyugdíjas férfi – eredeti szakmája szerint nehézgépkezelő, saját bevallása szerint betegsége miatt 15 éve nem dolgozik – feleségével él együtt a Béke utca 12. alatt bérelt, meglehetősen lepusztult házban. Már a nyáron is azt mondta, heteken belül visszajöhet Magyarcsanádra a ház tulajdonosa, nekik pedig menniük kell. Mint mondja, másik házat bérelni nem tudnak, mert most, hogy keresettebbé váltak az ingatlanok, no meg mert sokan rossz tapasztalatokat szereztek a bérbeadással, a faluban senki sem akar már kiadni, csak értékesíteni.

Hogy mit lehet ilyen helyzetben tenni? – A polgármester úrral azt beszéltük meg, megpróbálunk vásárolni, és ehhez segítséget kérünk – mondja a férfi. Már ki is nézték álmaik otthonát, ami a falu legkisebb, egy szoba-konyhás vályogháza. Nemrég beszéltek a tulajdonossal, aki azt mondta, 550 ezer forintért el is adná nekik – ahhoz azonban ragaszkodik, hogy legalább a vételár felét előre fizessék ki. Ketten együtt viszont összesen alig 90 ezer forintból élnek, amiből 20 ezret minden hónapban elvisznek a gyógyszerek. Örülnek, hogy nincs hátralékuk, félretenni nem tudnak. A férfinak van gyereke, de nem tartják a kapcsolatot. A nő lánya külföldön él, ő sem tud segíteni. – A jóakaratú emberek támogatásában bízunk, no meg abban, hogy a segítségünkre lesz a baptista egyház, amihez tartozunk – mondja Sztojka, megemlítve: az általuk fenntartott makói Sorsok Házának már egyébként is gondozottja, gyógyszerfüggősége miatt. – Ha a polgármesteri hivatal is segít lakhatási támogatással, talán megvalósul az álmunk – teszi hozzá.