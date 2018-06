A Makó-Maroslele közötti útért aggódik Czirbus és Martonosi - A felújítás még tart, de máris vannak panaszok

Czirbus Gábor és Martonosi György az új aszfaltnál. Fotó: Szabó Imre

– Kaptam lakossági panaszokat, de mivel naponta járok Makó és Maroslele között, személyes tapasztalatom is van az út felújításával kapcsolatban. Sok helyen például hullámos, illetve néhol a különböző időben készült aszfaltszakaszok összetoldása sem megfelelő minőségű – mondta Martonosi György, Maroslele polgármestere.Czirbus Gábor makói alpolgármesterrel a napokban azért tartott közös sajtótájékoztatót az út mellett, hogy felhívják a figyelmet a beruházással kapcsolatos problémákra. Elhangzott: a felújítást 30 éve várták, és az igen forgalmas út nemcsak a két település lakóinak, de sok Romániából érkező autósnak is fontos. Azért fordultak a nyilvánossághoz, mert elmondásuk szerint nincs kapcsolatuk a beruházó Magyar Közúttal, csak remélni tudják, hogy a hibákat még a befejezés előtt kijavítják. Az út hossza egyébként bő 11 kilométer; a felújítás 787 millióba kerül, és befejezése őszre várható, bár mint láttuk, a kivitelező már jól elhaladt a munkával.– Sem társaságunk, sem a kivitelező, a Dunaaszfalt Kft. felé eddig nem jelezték tájékoztatási és konzultációs igényüket az érintett önkormányzatok – válaszolta lapunk érdeklődésére a Magyar Közút Nzrt. kommunikációs osztálya. Tájékoztatásuk szerint az érintett útszakaszon a kivitelezési terv szerint, az előzetesen elfogadott technológiai utasításoknak megfelelően zajlanak a munkálatok, amelyeket műszaki ellenőrük folyamatosan figyelemmel kísér és ellenőriz. A felújítást követően a kivitelezőnek minősítési tervvel kell igazolnia, hogy az előírt műszaki paramétereket teljesítette. Ha hibát tapasztalnak, azt a kivitelezőnek a műszaki átadás lezárását megelőzően javítania kell. Az átadás után további négy év garanciális kötelezettséget ír elő a szerződés a kivitelezőnek.– Természetesen amennyiben kérdések, illetve észrevételek érkeznek, azokat a lehető legrövidebb időn belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk – ígérte a beruházó. Egyébként úgy tudjuk, miután a Magyar Közútnak elküldtük kérdésünket, már fel is vette a kapcsolatot a makói, illetve a maroslelei polgármesteri hivatallal.