A makói csatorna kotrására 2 milliót költött a város - Megszűnt a bűz a Nagyér mentén

– Régebben erősen lehetett érezni a szagot, már akkor is, amikor jöttem errefelé – mondta a Liliom utca 2. alatt, a kapuban a 75 esztendős Köblös Istvánné. A házat csak egy keskeny úttest választja el a Nagyér-csatornától, úgyhogy ha büdös van, azok közé tartozik, akik a legerősebben érzik a szagot. Most azonban nem panaszkodik. Mint mondja, amikor kitermelték a mederből az iszapot és a rothadó növényzetet, egy darabig kellemetlen volt, de ahogy a melegben szárad, ez már szinte egyáltalán nem érződik.

Az igazi megváltás persze az lesz, amikor az árok partjára markolóval kikanalazott anyagot el is szállítják. A városházán megtudtuk, erre akkor kerül sor, amikor teljesen megszáradt. A kitermelt anyag kotrási meddőből és zöldhulladékból áll. A két anyagra vonatkozóan más-más szabályok vonatkoznak, így ezeket külön kezelik és helyezik majd el. Megírtuk: a bő egy kilométeres szakaszon történt kotrásra a város 2 millió plusz áfát költött. A polgármesteri hivatalban most azt is megígérték, ezentúl gyakrabban lesz kotrás – legutóbb 10 éve került sor rá – , attól függően, hogy mennyi hordalék halmozódik fel.– Örülök, hogy végre történt valami, de szerintem ez csak átmeneti megoldás – vélekedett a szintén a közelben lakó Bódi Sándor. A férfi szerint a csatornát le kellene fedni – ennek érdekében egyébként aláírásgyűjtés is indult. Ezzel végleg megszűnne a bűz és a terület elhanyagoltsága – mondta. Hogy ebből lesz-e valami, egyelőre nem tudni: a városháza már korábban úgy tájékoztatott bennünket, hogy ez több tízmillióba kerülne, és erre egyelőre keresik a pályázati forrást.