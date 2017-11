A makói képviselőket a kórház is érdekelte - Célkeresztben a bérunió

Aláírásgyűjtésben segédkezne a DK

Török Miklós (DK) azt mondta, pártja kész segítséget nyújtani azoknak, akik tiltakoznak a Justh Gyula utcai közösségi ház lebontása ellen. Ez az újvárosi kézilabdacsarnok építése miatt szükséges. Török szerint ezt meg lehet oldani az épület megmaradása mellett is. Farkas Éva Erzsébet azt mondta, ha lesz aláírásgyűjtés, állnak elébe, de a közösségi házban működő civil szervezetek jóváhagyták a bontást. Elhelyezésükről is gondoskodtak, a szemben lévő egykori bölcsődét alakítják át számukra.

A tegnapi testületi ülés egyperces néma tiszteletadással kezdődött: a közelmúltban elhunyt hódmezővásárhelyi polgármesterre, Almási Istvánra emlékeztek a résztvevők – majd köszöntésekkel folytatódott. Farkas Éva Erzsébet polgármester a város nevében elismerését fejezte ki az Aranyanyu-díjjal kitüntetett aneszteziológusnak, Molnárné Gardi Katalinnak és a megyei Prima-díjas Szentpéteri Csillának – utóbbi helyett édesapja, Szentpéteri János fogadta a gratulációt. A városi tévé díjnyertes filmjéért pedig Kisistók Tímea ügyvezetőnek gratulált. Hadik György Kerekes Éva hegymászó teljesítményét méltatta, aki 7126 méter magasságban tűzte ki a város zászlaját.Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) Zeitler Ádámtól (Jobbik) az iránt érdeklődött, hogy áll a béruniós aláírásgyűjtés, illetve mire gondolt, amikor azt mondta, Makó kevésbé fejlődik, mint versenytársai. Zeitler elmondta, eddig Makón 1000 kézjegyet kaptak, és versenytárs alatt Hódmezővásárhelyre gondolt. Czirbus szerint az aláírásgyűjtés humbug, Makót pedig nem egy megyei jogú várossal kell összevetni, hanem a hasonló méretűekkel – így viszont kiemelkedően teljesít.Egyetértettek ezzel párttársai, Hadik György, Kovács Sándor, Toldi János és Weszelyné Véghseő Henriett is. Elhangzott: a bérek meghatározása nem uniós hatáskör, a gazdaság teljesítőképességén múlik, ahhoz képest viszont van érzékelhető emelkedés. Zeitler azt mondta, szeretnék, ha a nyugati és a kelet-európai bérek közötti különbség az Unió fontos témája legyen, és erről már nemzetközi konferenciát is rendeztek Brüsszelben.Amikor a testület a városi kórház tájékoztatóját tárgyalta, Kallai Árpád főigazgató valóságos kérdésözönt kapott a városatyáktól – volt, aki át is adott ezekről egy listát. Ezekre válaszolva többek között elhangzott: a kórházi fertőzések száma a makói tagintézményben megfelel az országos átlagnak, és Makó sem mentes bizonyos szakterületeken az orvoshiánytól – ez az egész országban probléma. Azért jó hírt is mondott: a béremelések lassítják az elvándorlást, és már olyan is előfordult, hogy valaki Angliából érdeklődött a makói kórház egyik állására.