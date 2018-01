A makói könyvtár szobra a bontás után darabokban érkezett a múzeumba - Tavasszal újítják fel a Kavicson ülő lányt

– Tavasszal újítják fel azt a szobrot, ami a József Attila Könyvtár régi épületének átriumát ékesítette, és miközben elszállították eredeti helyéről, darabokra tört – tájékoztatta lapunkat a városháza. A Kavicson ülő lány alkotója Tóth Valéria, a mű süttői fehér mészkőből készült 1974-ben; egy évvel később avatták föl a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum belső udvarában. A szép nőalak lábait maga alá húzva mereng el a kövön – írja róla a Wikipédia.Mint tavaly év elején megírtuk, a szobrot az épületegyüttes bontásakor a múzeumba akarták vinni. A szállítás előtt elfektették és letakarták a talapzatával együtt. Arra senki sem gondolt, hogy a szobor nincs az aljzathoz rögzítve, és ez akkor nem is derült ki, hiszen mínuszok voltak, össze volt vele fagyva. A szállítás idejére viszont kiengedett a szobor, és mivel nem volt rögzítve, több darabra tört, amikor megemelték.Amikor egy éve érdeklődtünk, azt is közölték a városházán, hogy a kárrendezéssel kapcsolatban az önkormányzat egyeztetést folytat a szállítást végző céggel. Most megtudtuk, a társaság vállalta a helyreállítás költségeit – arról azonban nem kaptunk tájékoztatást, ez mekkora összeget jelent. A múzeumban lapunkat úgy tájékoztatták, a szobor darabjait már el is szállította az a restaurátor, aki a munkát el fogja végezni.