A makói Nagyér-csatorna a belefolyó termálvíztől és a szeméttől büdös: kitisztították, de a szag nem szűnt meg teljesen

Fotó: Török János

A problémát a jobbikos Zeitler Ádám hozta szóba, aki azt mondta, helyi lakosok keresték meg a szag problémájával, és azt is, a víz több helyen pang, a felszíne pedig habzik.Pedig a Nagyér-csatorna kórház mögötti szakaszára – mint annak idején beszámoltunk róla – az önkormányzat tavaly augusztusban 2 milliót költött.Egy magánvállalkozó egy hét alatt kikotorta markolóval, majd miután a felgyülemlett iszap és hordalék megszáradt, azt el is szállították a partról. Októberben azt is megírtuk, hogy a meder tisztítása a további szakaszokon azért nem tudott folytatódni, mert az Ardics utcán túl sok csatorna menti ingatlantulajdonos lekerítette, önkényesen a telkéhez csatolta a partot, így a munkagép nem tudott ott dolgozni. Így a víz innen továbbra is nehezen folyt le.

Tegnap kimentünk a csatornához, hogy megtapasztaljuk, mi a helyzet. A víz felszíne csakugyan habzik néhol, ráadásul belehordott szemetet is láttunk, például egy autógumit – az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy jóval tisztábbnak tűnt, mint a nyáron. Ami pedig a szagot illeti, a rothadó növényzet bűzét már nem érezni, és ezt egy közelben lakó idős férfi is megerősítette nekünk. Közvetlenül a víz mellett azonban továbbra is érezni valamit a levegőben. Ez leginkább arra emlékeztet, mint ami a fürdőben a termálmedencében tapasztalható.A városházán lapunknak azt mondták, a szag annak a termálvíznek a fenoltartalma miatt van, ami – mint láttuk is – a kórháztól folyik a csatornába. Ezenkívül sajnos továbbra is jellemző, hogy vannak, akik a vizet, illetve a partot szeméttel szennyezik, ami aztán a csatorna felszínén és a meder alján felhalmozódik, majd a meleg víz hatására gyorsan bomlásnak indul, így a szaghatás erősödik. Amit kézi erővel, a felszínről be lehet gyűjteni, azt folyamatosan szedik, a többi várhatóan a soron következő kotrás alkalmával kerül ki a vízből. Megtudtuk azt is, hogy időközben az Ardics utcán túli szakaszt is megtisztították, sőt az Ativizig ugyanezt megtette januárban a városon kívüli szakasszal is.