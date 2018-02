A makói polgármester gratulált a lapunk által kitüntetett Bakacsi Pálnénak - Kétszer is név szerint szavaztak

Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte a lapunk által Az év emberévé választott Bakacsi Pálnét és a nemzetközi cirkuszfesztiválon különdíjat nyert artistát, Fehér Ádámot (a képen háttérben).

Tegnap tartott ülést először a makói képviselő-testület a városháza megújult dísztermében. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) szerint a terem ezzel visszanyerte közigazgatási rangját. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató a terem történetéről tartott előadást. A felújítás 25 millióba került. Az ünnepélyes hangulatot fokozta, hogy a polgármester köszöntötte a lapunk által Az év emberévé választott Bakacsi Pálnét, illetve a nemzetközi cirkuszfesztiválon különdíjat nyert makói artistát, Fehér Ádámot.

A polgármester bemutatta azt a füzetet, amely az elmúlt 3 év fejlesztéseit foglalja össze, és hamarosan minden postaládába eljut. Farkas Éva Erzsébet összegzése szerint, beleszámolva a Makót érintő közlekedési beruházásokat is, összesen több mint 80 milliárd forintról van szó. Török Miklós (DK) szerint nagyrészt azokat az elmaradt fejlesztéseket pótolják, amelyeket az előző ciklusban az akkori, baloldali városvezetés nem valósíthatott meg, mert a Fidesz-kormány nem támogatta. Hadik György (Fidesz–KDNP) pedig azt mondta, hogy az előző városvezetés 50 milliárdos fejlesztési programot állított össze – a mostani ciklusnak még nincs vége, de ezt máris túlhaladták.Terítékre került a város idei, 8 milliárdos költségvetése is. A polgármester szerint ez stabil, szakszerű, és támogatja a tervezett beruházások megvalósulását. Kiemelte a 300 milliós szociális támogatási keretet, illetve a járdaprogram folytatását és a Kálvin utcai rendelő építését. Hadik György a költségvetésről név szerinti szavazást kért. A büdzsét mindenki megszavazta, kivéve Török Miklóst, aki tartózkodott. A vitában azt mondta, van, amivel egyetért, van, amivel nem. Az például nem tetszik neki, hogy az idősek támogatása egységes – szerinte ezt rászorultsági alapon differenciálni kellene.A legnagyobb vitát az a határozati javaslat váltotta ki, amely elutasítja az illegális bevándorlást és az azt támogató szervezeteket, a bevándorlást szervező irodákat. Török Miklós eleve azt szerette volna, ha ez napirendre sem kerül, a többség azonban ragaszkodott hozzá. A vitában a többséghez tartozó képviselők kiálltak a kormány politikája mellett. Török továbbra is az aggályait hangsúlyozta, Zeitler Ádám (Jobbik) pedig a letelepedési kötvényt bírálta. Végül Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) javaslatára név szerinti szavazás döntötte el a kérdést. Török Miklós nemmel szavazott, Gáspár Sándor (MSZP) tartózkodott, a többiek elfogadták a határozatot.