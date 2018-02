A makóiak nem értik, miért télen végzik az áramszünettel járó póznacseréket - Erzsi néni kabátban vacogott lakásában

Erzsi néni szerint az utcában a legtöbb házban ugyancsak keringetőszivattyús kazán van, ami árammal működik.

Az érintetteket ugyan előre értesítik, de akinek csak keringetőszivattyús kazánja van, fűtés nélkül marad. A szolgáltató szerint figyelembe veszik az időjárást, ezért például akkor nem dolgoznak, amikor nagyon hideg van.Az érintetteket ugyan előre értesítették, ám akinek csak keringetőszivattyús kazánja van, fűtés nélkül maradt, illetve marad az előre tervezett villanypóznacserével együtt járó áramszünet miatt ezekben a napokban Makón. Várjuk a cég válaszát, hogy miért ilyen hidegben kell ezt a munkát végezni.

A szolgáltató válaszolt

A Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt. Kommunikációs Osztályától az alábbi választ kaptuk kérdéseinkre: „Az NKM Áramhálózati Kft. a feszültségmentesítéssel járó tervezett munkálatok elvégzésénél – legyen az karbantartás vagy hálózatfejlesztés – minden esetben arra törekszik, hogy minél kevésbé zavarja az ügyfeleket. A munkák ütemezésénél munkatársaink figyelembe veszik az időjárást, így a kifejezetten magas, illetve alacsony átlaghőmérsékletű napokon a munkavégzést mellőzik. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hálózaton végzett beavatkozások az üzemzavarok elkerülése, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-szolgáltatás szavatolása érdekében történnek."

– Mivel kazánnal fűtök, a keringetőszivattyú áram híján nem tudott működni, így fűtés nélkül maradtam délután négyig. Egy darabig a még picit langyos radiátor mellé kucorodtam kabátban, aztán az ágyba bújtam, betakaróztam több takaróval – mesélte az első áramszünetes napon a Gerizdes városrészben található Kertész utcában lakó Móra Ferencné.A 77 éves Erzsi néni most aggódik: vesebeteg, cukorbeteg, fél, hogy ez most külön megviseli az egészségét. A házban, amikor nála jártunk, nagyjából tíz fok volt. Az áramszolgáltatótól természetesen ő is kapott értesítést, hogy előre tervezett munkák miatt nem lesz áram, de ez a problémát nem oldotta meg. – Nem értem, miért kell az ilyen munkát téli időben végezni? – kérdezte. Hozzátette: látta az utcán, hogy a zord időben a munkások is kínlódtak a feladattal.A lapunk által alapított Makón élek nevű Facebook-csoport is megtelt hasonló kérdésekkel, hozzászólásokkal. A villanypóznák cseréje egyébként közel félszáz makói utcát érint. A munka zömét keddtől péntekig végzik el, de még a hónap végére is marad belőle. Hogy melyik nap hol nem lesz áram, az az áramszolgáltató honlapján, az online ügyfélszolgálat tervezett áramszünetek menüpontjánál látható.