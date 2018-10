A mentőknek segítettek Makón: jótékonysági futás és kerékpározás vénaszkennerért - fotók

– Amikor anyósomat súlyos baleset érte, a mentősö nagy odaadással segítettek rajta. Ez is motivált abban, hogy most meg én segítsek

egy vénaszkenner beszerzését tűzté ki célul. A berendezés 590 ezer forintba kerül és a véná , illetve az esetleges vérrögö megtalálásában tudja segíteni a makói mentősöket, akár sötétben is.

– Szerencsére soha nem szorultam a mentősö segítségére, de tisztelem őket a munkájukért és szeretek segíteni – mondta a szombati jótékonysági rendezvény egyik résztvevője, a 63 esztendős úsz Pálné. Hozzátette, egyébként is igyekszik vigyázni az egészségére, és kerékpározik, amíg lehet.A Hagymatikumban dolgozó Gera Diána rendszeresen fut, most is erre vállalkozott.– mondta a makói mentősö javára szervezett programon.A program a főtéren látványos újraélesztési bemutatóval indult, ahol az érdeklődő láthattá -hallhattá , mi a teendő, ha valaki hirtelen rosszul lesz az utcán. Aztán folytatódott a mentőállomásnál, innen indult ugyanis a jótékonysági futás és kerékpározás. A rendezvény ötletgazdája, Vass Ádám – másodállásban betegszállító, így testközelből látja a mentősö munkáját – azt mondta, már előzetesen jelezté részvételüket több mint 150-en.Aztán ahogy özeledett a start időpontja, a mentőállomás udvara megtelt futókkal, kerékpárosokkal. Rövidebb és hosszabb városi távon is lehetett versenyezni – a mezőny a Délmagyarország kapuja alól startolt el. A verseny után a mentősö további bemutatókat tartottak az érdeklődőknek.ő Norbert, a Figyi Coffe tulajdonosa most másodjára szervezett jótékonysági akciót – az elsőre tavaly került sor. Azt mondta,Mivel egy helybeli cég, a DuoCor ülön adott ötvenezer forintot, a részvételi díjat jelentő ezer forintos adományokból, illetve magánemberek további felajánlásaiból ezt meg is tudjá vásárolni.