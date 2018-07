A nyugdíjasok költöznek az egykori bölcsődébe Makón, bejárták az új épületet

A nyugdíjasok kedden vették először szemügyre az új klubházat. Fotók: Szabó Imre

– Ez az épület 13 négyzetméterrel kisebb ugyan, de több kiszolgálóhelyisége és tágas udvara is van, úgyhogy elégedettek vagyunk – mondta kedden délután Vigh Zoltán, a baráti körként működő, 6 esztendeje alakult, élénk közösségi életet élő egyik újvárosi nyugdíjasklub vezetője kedden a Justh Gyula utcai egykori bölcsőde épületében. Ide két nyugdíjasklub is átköltözik az eddig használt közösségi házból – a két társaság együtt több mint 130 embert jelent.Az új épületben, mint Kádár Józseftől, a városrész önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, még biliárdszoba, kártya- és táncterem is lesz;. Kicserélték az ajtókat-ablakokat, korszerűsítették a fűtési rendszert, és festettek is. Az épületegyüttesben, mint láttuk, egyelőre még van tennivaló, a költözés is folyik – a termekben felhalmozva állnak a bútorok, használati tárgyak.Az időseknek azért kell költözniük – egyébként csak 20 méterre, az utca szemben lévő oldalára –, mert a másik épületet lebontják,. Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk, a bontás 10,9 millióba kerül majd, és a feladatra makói vállalkozás kapott megbízást. A munkát a hónap végén kezdik.