A román elnök kevesebbet lépcsőzik, dőlt el a makói rendkívüli testületin

Még tíz perc sem volt a makói képviselő-testület idei első rendkívüli ülése szerda reggel – három napirendi pontot tárgyaltak meg. A kistérségi társulás szervezetében hivatalosan is átvezették azokat a személyi változásokat, amiket az év közben történt időközi polgármester-választások hoztak, megújították az együttműködést a nemzetiségi önkormányzatokkal és utóbbiak közül a román új irodát kapott. A cserét – a Széchenyi téri irodaház 3. emeletéről a 2.-ra költöznek – a kisebbségi testület kérte, mondván: elnökük nehezen mozog, és így kevesebbet kell majd lépcsőznie.



Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) az együttműködési megállapodások megkötésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a roma testület kulturális pályázatot készül benyújtani, és úgy tudja, ehhez támogató nyilatkozat is kell a települési önkormányzattól. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) azt mondta, a város ebben segít a roma testületnek – a pályázatot egyébként most állítják össze, csütörtökön adják be.