A rossz idő nem szegte a makói fesztiválozók kedvét: Grillezni esőben is lehet - Galéria

Nekünk ez egy baráti, közösségi program is, hiszen kollégákkal, illetve családtagokkal jöttünk ki.

– mondta a makói grillfesztivál egyik résztvevője, a rendező Váll-Ker Kft. egyik dolgozója, Csávás Csaba. Ő töltött káposztát készített cserépedényben, románosan, kaporral, petrezselyemmel és más egzotikumokkal fűszerezve. Az étek specialitása, hogy nem rántással készül, hanem sűrített paradicsommal és vízzel felöntve, 3-4 óra alatt, kemencében. Két évvel ezelőtt egyszer ezzel már nyert – idén sem csalódott, különdíjas lett.A hagymás-kemencés grillfesztivál megrendezésének idén nem kedvezett az időjárás, hiszen a nyitó nap koncertjeit egy az egyben elmosta a vihar, de szombaton is borús ég alatt, olykor el-eleredő esőben indult a gasztronómiai vetélkedő. Tóth István, a Váll-Ker Kft. első embere ennek ellenére arról tudott beszámolni nekünk, hogy közel ötszázan vállalták a megmérettetést különböző, barátokból, munkatársakból álló csapatok tagjaiként, amelyekből jó három tucatnyian grillezőnél és ugyanannyian kemencénél láttak neki a munkához. Az étkek zsűrizését a Némedi József és Lukács István mesterséfek vezette zsűri végezte.A csapatok munkáját figyelve nagyon sok ötletes megoldást láttunk, de közülük talán a legérdekesebb a városháza pizzériája volt. Az önkormányzat mintegy kéttucatnyi munkatársa összeállt, hogy kétféle pizzát készítsen helybeli alapanyagokból, fűszerekből, kemencében. A pizzériának megtervezték a logóját, belekomponálva a városháza klasszicista épületét is, mi több, hoztak egy régi, piros Babettát a kiszállításhoz – persze, mint mondták, csak a fesztivál területén belülre. Siket Tibor, az innovációs iroda vezetője, aki maga is lelkesen dolgozott a sikerért, azt mondta, a városnak szüksége van olyan turistacsalogató rendezvényekre, mint a grillfesztivál. Pizzáik végül különdíjasok lettek.A versenyen két kategóriában, a cég dolgozói között, illetve a külső nevezők mezőnyében hirdettek győzteseket. Az előbbi kategóriában 3. csapat nyert, az utóbbiban pedig a 22. számú nyert. Ők barbecue oldalast készítettek pikánsan fűszerezve sajtos tejfölös burgonyával. Vezetője, Berki József azt mondta, az egész család részt vett a munkában és már fél 7-től fűtötték a kemencét – nagyon jól érezték magukat.