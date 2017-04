A Szegedi utcaiaké lett a parkoló

Új felfestéseket kapott a napokban az a Szegedi utcai kis parkoló, amit a közeli két háztömb lakóinak ígért az önkormányzat, sőt az idegenek beállását akadályozó parkolásgátlókból is felszereltek már néhányat – újságolta tegnap lapunknak Boros János közös képviselő. Úgy tudja, a napokban a többi parkolásgátló is a helyére kerül – ez most csak azért maradt el, mert éppen álltak a helyén.Mint tavaly megírtuk, a parkoló két lakótömb, a Széchenyi tér 2–4. és a Szegedi utca 1–3. számú között van, és az itt élőket évek óta zavarta, hogy ők és vendégeik általában nem tudnak ide parkolni, mert a főtéren ügyeiket intézők, illetve a szomszédos Hagymatikum vendégei elfoglalják a helyeket. Az ügyben tartottak lakossági fórumot, Czirbus Gábor alpolgármester javaslatára aláírásokat is gyűjtöttek, majd az önkormányzat a múlt év végén megterveztette a átalakítást.Összesen 7 parkolóhelyet alakítottak ki. A lezáró eszközökhöz csak a lakóknak adnak kulcsokat, ők lakcímkártyájuk felmutatásával a városháza műszaki irodáján kaphatják meg ezeket. Boros szerint a közeli fürdő vendégeit ez a megoldás aligha fogja zavarni, hiszen a Szent János téren és a Teleki utcában van még parkoló bőven.