A szentesi kórház volt igazgatója lett az új háziorvos Makón

– Azt javaslom, kezdje azzal a munkát, hogy az önkormányzattal összefogva felújítja a Tulipán utcai rendelőt – mondta praxisbeli utódjának, Törökné Várkonyi Katalinnak a 8. számú makói körzet tavaly leköszönt háziorvosa, Sánta Sándor.



A múlt év végén megírtuk: szemműtétjei miatt helyettesítik, de már akkor azt nyilatkozta, gyógyulása után sem tervezi a visszatérést munkahelyére, hiszen 75 esztendős. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy városatyaként továbbra is számíthatnak rá a választókerület lakói.



Makón egyaránt fontos, mi van Sánta Sándorral és a körzetével. Ami az embert illeti: a közélet fontos szereplője, a város rendszerváltás utáni első polgármestere, díszpolgár, jelenleg fideszes önkormányzati képviselő.



A körzet pedig a városban a legnagyobbak közé tartozik, hiszen közel 1600 beteget lát el, és hozzá tartozik a szegregátumként nyilvántartott Honvéd városrész is. Sánta több mint 35 évet dolgozott itt.



A megüresedett helyre nehezen sikerült új doktort találni. Úgy tudjuk, az elmúlt jó egy évben többekkel is próbált tárgyalni a városvezetés, de csak most sikerült előszerződést kötni a praxis átadásához a fiatal doktornővel.



Aki a péntek délelőtti testületi ülésen mindjárt be is mutatkozott – kiderült róla például, hogy Szegeden szerzett diplomát 1979-ben, háziorvosi gyakorlatát Domaszéken szerezte, és ilyen feladatot el is látott ott egy ideig;

dolgozott Hódmezővásárhelyen, és vezette a szentesi kórházat is.



Makón január elsején kezdi a munkát, heti 40 órát fog rendelni – azt mondta, nagy öröm számára, hogy a makóiakat szolgálhatja, és újra háziorvosként dolgozhat.