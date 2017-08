A szomszéd faluba kell biciklizni a nyugdíjért: 4 megyei településen zárja be bankfiókját a Pillér

Augusztus 28-án a magyarcsanádi fiók is bezár. Fotók: Szabó Imre

– Már eldöntötték, anélkül, hogy megkérdeztek volna bennünket? – csodálkozott a magyarcsanádi Pálkovács József, amikor elmondtuk neki, hogy augusztus 28-án a királyhegyesivel, a ruzsaival és az újszentivánival együtt a takarékszövetkezet helyi fiókja is bezár.Mint mondta, a párja a szövetkezettől vett fel hitelt. Még egy-két évig kell törlesztenie.– Miért nem érdemeljük meg, hogy legyen helyben bankfiókunk? – kérdezte ismerőse, Turóczi József. Ő már meg is szüntette a takarékszövetkezetnél vezetett lakossági számláját, más pénzintézetnél bankol, de azt mondta, ha megmaradna a helyi kirendeltség, visszapártolna a Pillérhez.

Pálkovács József párja a szövetkezettől vett felt hitelt. Fotó: Szabó Imre

Királyhegyes polgármestere, Horváth Lajos sportszerűtlennek nevezte a döntést, egyrészt mert az apátfalvi, a királyhegyesi és a magyarcsanádi szövetkezet a 3 falu összefogásával alakult meg annak idején, másrészt mert rövid a határidő. Úgy becsüli, náluk legalább 70-80 nyugdíjasnak kell majd utaznia Apátfalvára vagy Makóra. Átállhatnak a postai kézbesítésre is, de az költségesebb.Az önkormányzatnak is gondot jelent a fiókbezárás, mert így szigorúbb pénzkezelési előírásoknak kell eleget tenniük, és a helyi adók befizetésére is csekket kell küldeniük. Horváth azt mondta, a pénzintézet illetékesei neki a munkaerőhiánnyal, valamint a megnövekedett fenntartási költségekkel indokolták a lépést.

Megkérdeztük az elsősorban Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében fiókokat üzemeltető Pillér Takarékszövetkezetet, mi az intézkedés oka, és hány dolgozót érint. A Jász Péter értékesítési ügyvezető és Kálmán Zsolt vállalati igazgató aláírásával érkezett válasz szerint az indok az, hogy hálózatukban olyan fiókok is találhatók, amelyek közelében pár kilométeren belül van másik. Az érintett 4 településen lévők állományát egy közeli, könnyen elérhető kirendeltségbe helyezik át.Kiemelték, hogy ezzel a számlaszámok nem változnak, elektronikus ügyfélkiszolgálás során az áthelyezés problémát nem okoz. Az ügyfeleket a változásról névre szóló levélben értesítették.„A Pillér Takarékszövetkezet Csongrád megye 60 települése közül a városok, községek felében továbbra is jelen van" – zárul a közlemény.