A Trianonban is táncol a Forgatós társulat

A Forgatós táncosai az 1848-as forradalmat is színpadra vitték. Archív fotó: Szabó Imre

– Az Itt élned, halnod kell után újabb zenés-táncos produkcióban vesznek részt a makói Forgatós táncegyüttes tagjai a budapesti Hősök terén – jelentette be Doktor László, a táncegyüttes vezetője. Mint elhangzott, Koltay Gábor rendező Trianon című műsoráról van szó, amelynek a koreográfusa is Doktor lesz. A Forgatósnak – más, vidéki társulatok mellett – négy csoportja vesz részt a rendezvényen. A próbákat már most megkezdik, ezek egyikét hamarosan Makón fogja megtekinteni Koltay Gábor.A Trianonról megtudtuk, zeneszerzője Koltay Gergely, és mintegy 30 színész, énekes, köztük igen nevesek vesznek részt benne, a táncosokkal együtt közel 250-en. A nagyszabású, kétórás darab közel száz évet mutat be négy tételben zenével, tánccal, énekkel. Doktor László azt mondta, nem céljuk semmiféle revizionista követelés kimondása, inkább a fiatalokban szeretnék a nemzettudatot megerősíteni, illetve a trianoni események érzelmi oldalát szándékoznak bemutatni.A látványos díszletekkel, show-val kísért előadást a helyszínen várhatóan közel 50 ezren fogják látni, de a Magyar Televízió is felvételt készít róla. A június 22–23-i fővárosi bemutatót követően, ahogyan az Itt élned, halnod kell esetében is történt, várhatóan országos turné és külföldi előadás követi.