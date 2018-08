A várost és környékét örökítették meg a fesztiválon - Fiatal ázsiai filmesek forgattak Makón

15 évvel ezelőtt még Zoom to Europe néven szervezett először nemzetközi filmfesztivált Makón Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely vezetője. Ebből nőtte ki magát az Ázsia Expressz, ahová a távoli földrészről érkeznek fiatal filmesek. Az idei már a második volt; ezúttal dél-koreai, tajvani és vietnami fiatal filmesek jöttek a Maros-parti városba, összesen 16-an – tudtuk meg a főszervezőtől.A tizen- és huszonéves alkotók amellett, hogy szakmai témájú előadásokon, bemutatókon vettek részt, azt kapták feladatul, hogy ismerkedjenek meg Makóval és környékével, majd örökítsék is meg a maguk eszközeivel. Volt, hogy lovas kocsin járták be Makó hangulatos utcáit, de a város határában is forgattak, sőt az apátfalvi tájházat, a falut is megismerhették. Ebben helybeli fiatalok is a segítségükre voltak – még lángosozni is elvitték őket a makói piacra.A fiatalok tegnap délután utaztak haza, de a munkának ezzel még nincs vége: a leforgatott nyersanyagot ezt követően, otthon kell filmekké varázsolni. Volt, aki dokumentumfilmet forgatott, de olyan is, aki egy játékfilm helyszínéül választotta Makót. A filmek elkészítésére egy hónapjuk van – ezt követően derül ki, milyennek láttak a messziről jött vendégek bennünket. Az alkotások nemcsak a videómegosztó oldalakra kerülnek fel, de Apátfalván külön vetítésen is be fogják ezeket mutatni.