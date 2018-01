A vasúti megállót is nehéz megközelíteni Pitvaroson: felújítják végre a harmincéves utat

Egymást érik a kátyúk a Deák Ferenc utcában. Megérett az út a felújításra. Fotó: Kovács Erika

– Tizenhétmillió forintból újítjuk fel a Deák Ferenc utca Dózsa és Kossuth utca közötti szakaszát, a pénz 85 százaléka kormányzati támogatás – tudtuk meg Radó Tibortól, Pitvaros polgármesterétől.Pitvaros egyik legrosszabb minőségű köves útja ez a harminc évvel ezelőtt készült szakasz. Az aszfalt már nem mindenhol látszik. Rengeteg a kátyú. Nehéz ott közlekedni, különösen ilyenkor, amikor megtelnek esővízzel a lyukak, és nem tudni, hogy milyen mélyek az úthibák.

– Sokan járnak arra kerékpárral is, úgy még veszélyesebb, mint autóval – mondta a polgármester. – Aki egy kátyúba belehajt, szinte biztos, hogy elesik. Amikor legutoljára kátyúztak, nem végeztek jó munkát. Az utóbbi években többször is pályáztunk a felújítására, de nem nyertünk. Szerencsére most kapunk forrást, amiből a 492 méter hosszú, 4 méter széles szakaszt felújíthatjuk.A Deák utca végénél található a pitvarosi vasúti megálló.– Korábban a település határától jó másfél kilométerre volt a megálló. Csak az ment vonattal, akinek feltétlenül muszáj volt. Lakossági kérésre közelebb hozta a MÁV a megállót, de az út minősége miatt most is rossz a megközelíthetősége. Ha az út új aszfaltot kap, várhatóan növekszik a vasút szolgáltatásait igénybe vevők száma is – reménykedik Radó Tibor.